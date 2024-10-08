網傳水溝蓋長草照片酸基隆 謝國樑：請問到底在那裡？

「拆樑」陣營日前狂傳「基隆市水溝蓋長草」照片，市長謝國樑今天說，災情期間不去談，現在災後他想請問，長了草的水溝到底在什麼地方？到目前為止仍不可考。這樣的舉動只是打擊環保局同仁的士氣，相當不可取。

基隆市近日因為暴雨引發積、淹水和土石流災情，有人在臉書社團「基隆語」上傳基隆市水溝蓋長草的照片，很多人看了後，質疑基市府有多久沒清水溝了，還已長出小草，難得看到「真草」，卻是長在不該出現的地方。

謝國樑今天致贈加菜金、飲料，慰問環保局清潔隊員的辛勞。謝說，這次創下單日雨量新高紀錄的颱風，在基隆造成很多的災情，但沒有任何人傷亡，是不幸中的大幸。他要深深感謝清潔隊同仁，早在颱風來前完成清水溝等相關作業。

謝國樑說，大家可以注意到，出現瞬間強降雨時，只要雨勢沒有那麼大，10到15分鐘內，各地積水就會馬上退光，沒有嚴重長期積水的情形，主要的原因就是環保局同仁有貫徹跟落實清理相關水溝，基隆沒有長期淹水就是成績單。

謝國樑表示，在防災救災過程中，有注意到有人想要故意詆毀、攻擊市府及環保局同仁，指水溝清理做得不到位。有人拿了長了草的水溝，指市府兩年都沒有清溝，那是真正不實的謠言。

謝國樑說，那張照片中的水溝蓋，在基隆可能有數萬個，坦白講那個長了草的水溝蓋，到底在什麼地方，到目前仍不可考。他還要全市清潔隊的班長注意轄區範圍，確認到底是不是基隆的水溝蓋。

「災情期間，我們不去談這樣的事情」，謝國樑表示，水溝蓋長草照片先前在網路流傳時，市府全力救災，所以暫且不管，災後他想要請問，那個長了草的水溝到底地點是在什麼地方？地址是在何處？到目前為止仍不可考。這樣的舉動，目的是想要打擊環保局同仁的士氣，他認為相當不可取。