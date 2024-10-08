東部深層海水「藍金」產業成果發表 打響台東藍品牌
台東發展深層海水產業，歷經5年共31家業者投入自主開創研發，產製出77項產品，把台東「藍金」邁前一大步。今天縣府辦理成果展，許多產品具競爭潛力，令人期待。財政及經濟發展處表示，縣府已規畫一系列深層海水品牌建立與行銷推廣，將打響「台東藍」品牌。
縣長饒慶鈴指出，深層海水屬於台東珍貴資源，因低溫、含礦物質，可開發飲品、養殖、化妝品等產品，年產值預估超過200億元，近年積極輔導業者開發創新產品已逐漸有所成效，同時結合中央與地方鄉鎮資源，辦理教4種以上育體驗營和部落遊程，促進地方觀光發展。
2006由經濟部與縣府合作在台東知本溪南邊太麻里鄉美和岸際設立「東部深層海水創新研發中心」推動深層海水產業計畫，但2次布管取水都因天災失敗，2018年獲前瞻補助3.2億元經費重布管線工程，長達3公里的管線，終於在2021年9月布管成功並順利抽水。
整條管線包括取水頭長3公里，取水深度約海平面水下312米，取水頭採滾動式，能避免海床崩塌被掩埋，也能防止強勁海流擾動破壞管線，目前每天可穩定抽取取水3600噸，水溫平均12ﾟC至14ﾟC之間。現在由石材暨資源產業研究發展中心執行計畫，今天發表成果。
「台東深層海水品質不輸日本、法國。」參與開創研發的草莓半糖手作甜點坊製作師劉芷瑄說，他發現台東深層海水製成的海鹽品質非常好，她將其運用自家甜點上，很受消費者喜愛，其中在甘酒產品，發酵出來的營養價值對人體很健康，未來，會持續開創更多的深層海水產品給大家分享。
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