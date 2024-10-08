花蓮處處有青新 振興災後農業推有機特色餐

振興0403震後花蓮農業並推動有機農業發展，農糧署東區分署輔導農會攜手多家知名餐廳與飯店業者，共同推出「花蓮處處有青新」系列活動，即日起至年底，民眾可品嚐特色餐點。

台灣東部的有機及友善耕作面積達7578公頃，占全國近3成，不使用化學農藥、肥料、生長調節劑及化學添加物，不僅有利於農業環境的保護和環境資源的永續利用，也在實現淨零碳排的目標中扮演重要角色。農糧署東區分署表示，透過減少溫室氣體排放，幫助維護自然生態平衡，為未來世代保留豐富的農業資源。

東區分署表示，輔導花蓮縣農會，聯合在地的有機農友、新味醬油工廠，以及太魯閣晶英酒店、銘師父餐廳、和平虱目魚專賣店、口福牛肉麵等多家餐飲業者，共同舉辦「花蓮處處有青新」系列活動。希望推廣花蓮的優質有機蔬菜與有機醬油，讓更多消費者了解並品嚐當地的特色有機農產品。

參與的餐廳將以創意料理手法，將新鮮的有機蔬菜和醬油巧妙融入菜色中，呈現出豐富多樣的美食選擇。即日起至12月31日止，4間店家將推出期間限定的「有青新」特色餐點，歡迎民眾品味花蓮有機食材的獨特風味，享受一場味蕾的盛宴。