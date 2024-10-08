快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

花蓮處處有青新 振興災後農業推有機特色餐

中央社／ 花蓮縣8日電

振興0403震後花蓮農業並推動有機農業發展，農糧署東區分署輔導農會攜手多家知名餐廳與飯店業者，共同推出「花蓮處處有青新」系列活動，即日起至年底，民眾可品嚐特色餐點。

台灣東部的有機及友善耕作面積達7578公頃，占全國近3成，不使用化學農藥、肥料、生長調節劑及化學添加物，不僅有利於農業環境的保護和環境資源的永續利用，也在實現淨零碳排的目標中扮演重要角色。農糧署東區分署表示，透過減少溫室氣體排放，幫助維護自然生態平衡，為未來世代保留豐富的農業資源。

東區分署表示，輔導花蓮縣農會，聯合在地的有機農友、新味醬油工廠，以及太魯閣晶英酒店、銘師父餐廳、和平虱目魚專賣店、口福牛肉麵等多家餐飲業者，共同舉辦「花蓮處處有青新」系列活動。希望推廣花蓮的優質有機蔬菜與有機醬油，讓更多消費者了解並品嚐當地的特色有機農產品。

參與的餐廳將以創意料理手法，將新鮮的有機蔬菜和醬油巧妙融入菜色中，呈現出豐富多樣的美食選擇。即日起至12月31日止，4間店家將推出期間限定的「有青新」特色餐點，歡迎民眾品味花蓮有機食材的獨特風味，享受一場味蕾的盛宴。

花蓮 餐廳

延伸閱讀

發現虎頭蜂窩「仍具危險性」 花蓮鯉魚山、富源森林步道持續封閉

花蓮康樂國小拔河隊爭氣 善心社團捐資金助圓夢

花蓮振興券樣式曝光 縣府公布四大防偽設計阻絕假券

五月天演唱會花蓮開唱 觀光署加碼住宿補助最高3500元

相關新聞

罷樑基隆設283個投開票所 比上屆市長多8個、有借用民宅

基隆市長罷免倒數計時，13日舉行投票，基隆市各區投開票所地點確定，共設有283個投開票所，比上屆2022年市長選舉275...

獨木舟、SUP 冬山河開放下水

宜蘭縣將解禁冬山河大部分水域遊憩活動，先前禁止的獨木舟、SUP等之後都可以下水，且無人數限制，也無須報備，但清水大閘門附...

國慶日基隆500架無人機展演 最佳觀賞點海洋、國門廣場

基隆市文化觀光局今天表示，2024山海藝術節國慶日起連續3天登場，邀請知名劇團及藝術演出家來基隆，推出12檔親子共賞節目...

4日上班上課...綠批謝國樑決策失職 謝：未來更彈性看待

基隆市長謝國樑宣布4日正常上班上課，但當天暴雨釀災。民進黨議員質疑市長如果不能隨時依天氣情況，做出對市民安全最合適的判斷...

花蓮振興券樣式曝光 縣府公布四大防偽設計阻絕假券

花蓮震後觀光低迷，衝擊地方經濟，縣府編列10億元預算發放經濟振興券，本月12日至18日發放，符合資格的縣民每人可領取價值...

謝國樑公布災害慰助方案 淹水未達50公分也慰助5000元

基隆市在市長謝國樑罷免案投票前暴雨成災，謝國樑今天公布淹水、土石流救助方案。市府對淹水未達50公分受災戶，也提供每戶50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。