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嘉明湖和綠島觀海步道開放 浸水營古道持續封閉

中央社／ 台東縣8日電

颱風山陀兒封閉的嘉明湖步道和2山屋今天開放；淨水營國家步道台東端因溪水未退，持續封閉。

颱風山陀兒侵襲，台東境內所有步道和林道封閉，經農業部林業及自然保育署台東分署近日清除整理，部分步道陸續開放。

台東分署森林育樂科長陳盈源今天上午接受中央社記者電話訪問表示，經台東分署災後巡視和整理，嘉明湖步道和沿線的嘉明湖山屋、向陽山屋，以及大武觀海步道、台東市鯉魚山步道、綠島觀海步道和阿眉山步道即日起恢復開放通行。

陳盈源表示，浸水營國家步道台東端、麻荖漏步道因溪水未退，仍無法通行；安通越嶺古道東段、都蘭山步道、紅石步道以及利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道，因倒木數量較多，仍持續清理中，考量安全仍持續封閉。

陳盈源表示，在森林育樂場域部分，知本國家森林遊樂區因土石尚未清除完畢，仍持續封閉，開園資訊視整備情形另行公告。另外，大武山生態教育館將於12日恢復開放，歡迎民眾前往參訪及預約導覽。

台東分署提醒民眾，山區天候仍不穩定，易有區域性降雨及落石崩塌發生，建議民眾在進行山域活動前審慎評估前往與否，並隨時注意步道及公路最新路況資訊（含管制時間），做好風險管理，以維自身安全。

台東 嘉明湖 颱風

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