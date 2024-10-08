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罷樑基隆設283個投開票所 比上屆市長多8個、有借用民宅

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市各區投開票所地點確定，共設有283個投開票所，比上屆2022年市長選舉275個多了8個。本報資料照
基隆市各區投開票所地點確定，共設有283個投開票所，比上屆2022年市長選舉275個多了8個。本報資料照

基隆市長罷免倒數計時，13日舉行投票，基隆市各區投開票所地點確定，共設有283個投開票所，比上屆2022年市長選舉275個多了8個，投開票所以人口數最多的安樂區最多共設54個。主要地點設里民活動中心、學校、社區交誼廳，也有宮廟，為讓民眾就近投票，也有借用民宅當投開票所。民眾可依自己戶籍地上網查投票地點。

基隆市選委會指出，各投開票所中正區41處、信義區39處、仁愛區38處、中山區39處、安樂區54處、暖暖區30處、七堵區42處。以安樂區投開票所最多，主要是人口是占最多，大型社區分布廣，也多外來人口及通勤族。

選委會表示，主要地點設里民活動中心、學校、社區交誼廳，也有宮廟，為讓民眾就近投票，主要都和上屆市長投開票地點差不多。中正區德義里借用信二消防分隊文康室前空間，很多大型社區如山海觀在交誼廳就設有投開票所；安樂區鶯安里的豪宅社區城上城，室內籃球場也設有投開票所。

民眾表示，以前有的投開票所會走得比較遠，選委會表示，這次因為選舉人數有增加，有的就近借用民宅投票，或分散人數，因此多了8個投開票所，主要是讓民眾投票方便。

選委會指出，民眾也可依輸入戶籍地行政區等資料，即可查詢正確投開票所的地址。查詢網址https://polling.cec.gov.tw/home.html?id=8

基隆市各區投開票所地點確定，共設有283個投開票所，比上屆2022年市長選舉275個多了8個。記者游明煌／攝影
基隆市各區投開票所地點確定，共設有283個投開票所，比上屆2022年市長選舉275個多了8個。記者游明煌／攝影
基隆市各區投開票所地點確定，共設有283個投開票所，比上屆2022年市長選舉275個多了8個。記者游明煌／攝影
基隆市各區投開票所地點確定，共設有283個投開票所，比上屆2022年市長選舉275個多了8個。記者游明煌／攝影

基隆市選委會 投票 罷免 謝國樑

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