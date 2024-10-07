聽新聞
0:00 / 0:00
國慶日基隆500架無人機展演 最佳觀賞點海洋、國門廣場
基隆市文化觀光局今天表示，2024山海藝術節國慶日起連續3天登場，邀請知名劇團及藝術演出家來基隆，推出12檔親子共賞節目，另有文創市集、街頭藝人展演，10日晚上還有無人機演出，讓大小朋友從白天玩到晚上，一起為中華民國慶祝生日快樂。
文化觀光局長江亭玫表示，這次到基隆演出劇團，包括萬花筒劇團、夢想成真魔術劇團、台灣特技團、小青蛙劇團、創造焦點、特技空間、天馬戲創作劇團、虎劇團、森林劇落和蘋果劇團，加上基隆城市音樂大使許哲誠，10日至12日將在基隆國門廣場，為大小朋友帶來魔術、馬戲特技、雜耍、扯鈴、親子劇、台語音樂劇及鋼琴演奏精采表演。
相聲瓦舍也將在基隆表演藝術中心演藝廳，為2024山海藝術節特別演出，免票自由入場，推出專屬基隆的「藝起童樂會」。
國慶無人機表演10日晚間8時30分登場，這是基隆市首度無人機展演，無人機數量高達500架，展演圖形結合國慶元素及基隆城市意象，上演屬於基隆的限定3D版圖案，最佳觀賞點包括海洋廣場、國門廣場及東岸商場。
基隆市政府及基隆市文化觀光局邀請民眾參與這場盛大的戲劇饗宴，為國家慶生，並感受舞台藝術與親子同樂的美好時光，相關活動節目資訊，可上基隆市文化觀光局網站（ https://www.klccab.gov.tw/ ）查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言