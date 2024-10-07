國慶日基隆500架無人機展演 最佳觀賞點海洋、國門廣場

基隆市文化觀光局今天表示，2024山海藝術節國慶日起連續3天登場，邀請知名劇團及藝術演出家來基隆，推出12檔親子共賞節目，另有文創市集、街頭藝人展演，10日晚上還有無人機演出，讓大小朋友從白天玩到晚上，一起為中華民國慶祝生日快樂。

文化觀光局長江亭玫表示，這次到基隆演出劇團，包括萬花筒劇團、夢想成真魔術劇團、台灣特技團、小青蛙劇團、創造焦點、特技空間、天馬戲創作劇團、虎劇團、森林劇落和蘋果劇團，加上基隆城市音樂大使許哲誠，10日至12日將在基隆國門廣場，為大小朋友帶來魔術、馬戲特技、雜耍、扯鈴、親子劇、台語音樂劇及鋼琴演奏精采表演。

相聲瓦舍也將在基隆表演藝術中心演藝廳，為2024山海藝術節特別演出，免票自由入場，推出專屬基隆的「藝起童樂會」。

國慶無人機表演10日晚間8時30分登場，這是基隆市首度無人機展演，無人機數量高達500架，展演圖形結合國慶元素及基隆城市意象，上演屬於基隆的限定3D版圖案，最佳觀賞點包括海洋廣場、國門廣場及東岸商場。