發現虎頭蜂窩「仍具危險性」 花蓮鯉魚山、富源森林步道持續封閉

林保署花蓮分署所轄各森林育樂場域在颱風後，經檢修陸續開園，但鯉魚山步道群、富源國家森林遊樂區步道因發現虎頭蜂窩，仍具危險性，持續封閉。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，轄內的池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區及瑞穗生態教育館，已開園（館）。

步道則是富源國家森林遊樂區的環山步道、環溪步道，因虎頭蜂窩仍具危險，持續封閉；鯉魚山步道群-健身步道也是有虎頭蜂出沒，暫停開放。

安通越嶺道西段、八通關越嶺道-鹿鳴吊橋段將待巡檢完成後再行公告開放時間。

花蓮市郊的佐倉步道因0403花蓮大地震後餘震不斷及降雨影響，暫停開放；月眉山步道北側入口聯外道路幾處崩塌，改由南側入口原路段來回，其他步道則都已開放。