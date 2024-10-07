快訊

基隆市長罷免案電視說明會 戴璟安、謝國樑先禮後兵

教室前走廊談判！桃園高二生戀情遭介入刀刺濺血 2同學輕重傷

東南亞旅客不想去美國玩了 「這些原因」都讓他們退卻

發現虎頭蜂窩「仍具危險性」 花蓮鯉魚山、富源森林步道持續封閉

中央社／ 花蓮縣7日電

林保署花蓮分署所轄各森林育樂場域在颱風後，經檢修陸續開園，但鯉魚山步道群、富源國家森林遊樂區步道因發現虎頭蜂窩，仍具危險性，持續封閉。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，轄內的池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區及瑞穗生態教育館，已開園（館）。

步道則是富源國家森林遊樂區的環山步道、環溪步道，因虎頭蜂窩仍具危險，持續封閉；鯉魚山步道群-健身步道也是有虎頭蜂出沒，暫停開放。

安通越嶺道西段、八通關越嶺道-鹿鳴吊橋段將待巡檢完成後再行公告開放時間。

花蓮市郊的佐倉步道因0403花蓮大地震後餘震不斷及降雨影響，暫停開放；月眉山步道北側入口聯外道路幾處崩塌，改由南側入口原路段來回，其他步道則都已開放。

吊橋 森林遊樂區 虎頭蜂

延伸閱讀

花蓮康樂國小拔河隊爭氣 善心社團捐資金助圓夢

花蓮振興券樣式曝光 縣府公布四大防偽設計阻絕假券

山陀兒過後台東知本森林遊樂區現況曝 開園再等等

五月天演唱會花蓮開唱 觀光署加碼住宿補助最高3500元

相關新聞

宜蘭冬山河水域遊憩活動解禁 無須報備可自行下水

宜蘭縣政府研議冬山河水域開放，今天預告公告，解禁絕大部分水域遊憩活動，此前禁止的獨木舟、SUP等之後都可以正常下水，目前...

4日上班上課...綠批謝國樑決策失職 謝：未來更彈性看待

基隆市長謝國樑宣布4日正常上班上課，但當天暴雨釀災。民進黨議員質疑市長如果不能隨時依天氣情況，做出對市民安全最合適的判斷...

花蓮振興券樣式曝光 縣府公布四大防偽設計阻絕假券

花蓮震後觀光低迷，衝擊地方經濟，縣府編列10億元預算發放經濟振興券，本月12日至18日發放，符合資格的縣民每人可領取價值...

謝國樑公布災害慰助方案 淹水未達50公分也慰助5000元

基隆市在市長謝國樑罷免案投票前暴雨成災，謝國樑今天公布淹水、土石流救助方案。市府對淹水未達50公分受災戶，也提供每戶50...

宜蘭南方澳鯖魚節周末登場 現場200個鯖魚便當先搶先贏

鯖魚是宜蘭南方澳漁港最重要的漁獲，一年一度的鯖魚節是最重要的節慶之一，邁入第28年，今年鯖魚節訂於本周末10月12日、1...

國門廣場放1900萬元旋轉木馬？ 基市府批林右昌胞妹造謠

基隆市前市長林右昌的妹妹林宛姿，今晚在臉書社團貼文，指基隆市長謝國樑怕被罷免暫停「摩天輪」，下周卻要在國門廣場放「旋轉木...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。