宜蘭冬山河水域遊憩活動解禁 無須報備可自行下水

宜蘭縣政府研議冬山河水域開放，今天預告公告，解禁絕大部分水域遊憩活動，此前禁止的獨木舟、SUP等之後都可以正常下水，目前沒有人數限制，也無須向主管機關報備；水上摩托車、香蕉船等仍被禁止，此外清水大閘門附近、各排水口附近也禁止活動。

冬山河水域開放研議已久，過去不少民團爭取全部解禁，不過去年縣府修正「冬山河水域遊憩活動分區範圍及相關限制事項」，仍只開放游泳與潛水，獨木舟開放部分區域帶客，其他活動未經允許禁止；民團持續反映，盼全部開放，縣府也朝開放方向研議，今天發布預公告。

今後冬山河主河道新舊寮溪匯流口到清水大閘門河段、安平坑排水、五股排水、平行排水都是開放區域，除了滑水板、水上摩托車、香蕉船、拖曳浮胎等仍然禁止，其他水域遊憩活動均開放；開放初期暫不限制時間與人數，也無須報備，後續視情況滾動式調整。

工商旅遊處表示，為顧及安全，水利設施附近禁止從事水域遊憩活動，包含清水大閘門前後100公尺、各匯入冬山河排水口方圓50公尺，如清水抽水站、五股排水、打那岸排水、林和源圳、十六份排水、砂港舊排水、砂港排水、珍珠一號抽水機、大員排水、珍珠二號抽水機等，縣府會設立標示牌警告。

此外，生態綠洲內流域維持原狀。工旅處指出，生態綠洲內河道不是天然河道，是縣府配合園區整體規畫開闢的人工河道，且位於封閉園區內，僅開放取得許可的業者開船載客，其他水域遊憩活動仍然禁止。

工旅處提醒，民眾從事水域活動應注意天氣變化、個人身體狀況與環境清潔；中央氣象署發布海上陸上颱風警報、海嘯警報或超大豪雨特報包含宜蘭時，縣府也會禁止從事各項水域遊憩活動，另外舉辦大型活動時，也會視活動需求、水域安全性等再行公告是否開放下水。

工旅處表示，預公告已刊登於縣府公報，對預公告內容有任何建議，請在14天內以任何方式陳述意見或洽詢工旅處。若有不同意見，縣府將持續溝通，達成共識後再行公告；若無不同意見，14日後公告。