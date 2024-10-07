4日上班上課...綠批謝國樑決策失職 謝：未來更彈性看待
基隆市長謝國樑宣布4日正常上班上課，但當天暴雨釀災。民進黨議員質疑市長如果不能隨時依天氣情況，做出對市民安全最合適的判斷就是失職。謝國樑回應，只能說未來跟氣象署溝通及因應極端氣候，會更彈性看待政策宣布。
基隆市議會民進黨黨團今天舉辦記者會，主題是「基隆災情頻傳，市長在哪裡？」黨團總召張之豪說，謝國樑3日晚上八時宣布4日正常上班上課，但從3日晚上到4日早上，基隆四處傳出災情，請問那一晚謝在哪裡？如果都在災害應變中心，為何還做出這樣的決策。
市議員鄭文婷表示，環保局清潔大樓後側3日晚上6、7時「走山」，農業部3日晚上7時許對仁愛區龍門里發布土石流紅色警戒，氣象署3日深夜11時許和4日凌晨2時許分別發出劇烈雷雨或降雨簡訊，謝國樑都沒收到嗎？如果知道災情嚴重，卻無採取補救措施，更顯得謝不適任。
市議員張顥瀚指出，4日凌晨時降下大雨，多處淹水及山坡滑落，當天上班上學時間，基隆還有多處水深超過半個輪胎，市府卻未有任何作為，謝身為防災指揮官難道毫無感覺？還是根本不知道基隆的狀況？
張顥瀚說，天災發生時，勘災是縣市首長最重要的責任，基隆市民最在意的是從3日晚上到4日早上致災性降雨後，市府如何應變，不是以北北基桃共同生活圈來逃避問題，市長如果不能隨時依當地情況，做出對市民安全最合適的判斷就是失職。
市議員施偉政表示，4日當天上午許多民眾見面時都相互詢問，3日都能放颱風假了，為什麼4日雨這麼大，到處都淹水，卻沒有放颱風假？當天許多學生都是在上學途中，發現校門口積水太高，家長不願意孩子涉險請假一天。
謝國樑今在災害應變中心表示，3日晚上10時到4日上午9點，他一步都沒有離開過應變中心。當晚市府團隊時時盯著雨量，注意每10分鐘的數字跳動。他只能說未來在跟氣象署溝通，以及因應劇烈天候、極端氣候的變化，政策宣布也會以更彈性角度看待。
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