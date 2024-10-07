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花蓮振興券樣式曝光 縣府公布四大防偽設計阻絕假券

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮振興券分為200元和500元兩種面額，振興券正面皆有花蓮縣徽圖示及英文HUALIEN字樣，500元面額為粉藍色，正面則有縣鳥朱鸝圖案。圖／花蓮縣政府提供
花蓮振興券分為200元和500元兩種面額，振興券正面皆有花蓮縣徽圖示及英文HUALIEN字樣，500元面額為粉藍色，正面則有縣鳥朱鸝圖案。圖／花蓮縣政府提供

花蓮震後觀光低迷，衝擊地方經濟，縣府編列10億元預算發放經濟振興券，本月12日至18日發放，符合資格的縣民每人可領取價值3000元的振興券。為避免不肖人士製造假券，縣府今天公開防偽辨識四大設計，像是浮水印、紫外光照出奇萊山意象、刮出花蓮字樣，且還有QRcode驗證，讓假券無所遁形。

縣府表示，花蓮振興券分為200元和500元兩種面額，振興券正面皆有花蓮縣徽圖示及英文HUALIEN字樣，背面則皆有花蓮縣地圖；200元面額為藍綠色，正面有縣花蓮花圖案；500元面額為粉藍色，正面則有縣鳥朱鸝圖案。

振興券有四大防偽辨識，縣府以「看、照、掃、刮」四字口訣，教大家辨識是否拿到假券，振興券面上隨機分布防偽纖維絲，迎光透視就能看到連續性浮水印；在紫外光源照射下，振興券正面產生螢光反應，顯現「奇萊山」識別意象。

振興券正面皆印有QRcode和唯一序號，只需使用手機掃描該QRcode，即至官方驗證頁面，確認是否為官方編碼；另透過振興券官方網站的振興券驗證，掃描QRcode或輸入序號即能確認該振興券是否已經兌付。振興券背面設有防偽塗層，用硬幣輕刮該區域，會顯示「花蓮Hualien」字樣。此外，若於紫外光源下照射，也呈現螢光反應，加強防偽效果。

花蓮振興券將於10月12日起至18日每天上午9時至下午5時發放，12、13日在各鄉鎮市的村里發放所發放，14日到18日則在鄉鎮市公所或公告的指定定點領取，使用期限為明年2月28日。

縣府提醒，民眾領取時，務必攜帶身分證、居留證或定居證正本及印章；若是未成年人，應由父或母或其監護人攜帶身分證（或居留證或定居證）正本、印章及未成年人身分證，或含記事戶口名簿代為領取，鼓勵每戶一人代表領取。

振興券適用於餐飲、購物、娛樂等多元消費場域，並享有多個店家及場域加碼優惠方案，更多詳細資訊，可上活動網站查詢。

花蓮振興券分為200元和500元兩種面額，200元面額為藍綠色，正面有縣花蓮花圖案。圖／花蓮縣政府提供
花蓮振興券分為200元和500元兩種面額，200元面額為藍綠色，正面有縣花蓮花圖案。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府編列10億元預算發放經濟振興券，本月12日至18日發放，符合資格的縣民每人可領取價值3000元的振興券。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府編列10億元預算發放經濟振興券，本月12日至18日發放，符合資格的縣民每人可領取價值3000元的振興券。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 身分證

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