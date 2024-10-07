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謝國樑公布災害慰助方案 淹水未達50公分也慰助5000元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市謝國樑今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影

基隆市在市長謝國樑罷免案投票前暴雨成災，謝國樑今天公布淹水土石流救助方案。市府對淹水未達50公分受災戶，也提供每戶5000元慰助金。受災戶可檢附相資料提出申請，彌補因災害造成的部分損失。

謝國樑今天在災害應變中心表示，住戶淹水未達50公分，每戶補助5000元，淹水50公分以上，未達100公分，每戶補助1萬元，淹水100公分以上每戶2萬元。有居住事實的受災戶可以提出照片等相關證明申請補助。

土石流造成住戶財物損失影響生計部分，災前就設籍在受災戶，且有實際居住者，每人發5000元，每戶以5口為限。

因為土石流侵襲時，造成住屋毀損不堪居住，包括事後安置住戶，設籍且實際居住者，每人發2萬元，每戶以5口為限。

謝國樑表示，汽機車因土石流或淹水受損，車主也可申請補助。像在新豐街山壁崩塌，就造成54台機車受損，必須修理。請主主準備申請書及車輛因災損證明、照片、影片或報廢證明，或車廠出具減損價值證明文件等，機車最高慰助5000元。汽車因土石流受損，最高慰助3萬元。

機車泡水最高慰助是2000元。汽車泡水最高慰助2萬元。慰助標準是泡水達半個輪胎以上，導致車輛價值損失，或因此需要維修。

謝國樑表示，住家受損民眾，可以戶籍所在地區公所社政課辦理申請慰助。車輛因土石流或泡水受員，車主可到發生地點的區公所申請慰助。

基隆市謝國樑今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑（左）今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑（左）今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今天在災害應變中心，公布淹水、土石流受災戶救助方案。記者邱瑞杰／攝影

土石流 淹水 謝國樑

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