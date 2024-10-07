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宜蘭南方澳鯖魚節周末登場 現場200個鯖魚便當先搶先贏

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
秋冬是鯖魚最肥美的季節，煎、煮、炒都很好吃。記者陳敬丰／攝影
秋冬是鯖魚最肥美的季節，煎、煮、炒都很好吃。記者陳敬丰／攝影

鯖魚是宜蘭南方澳漁港最重要的漁獲，一年一度的鯖魚節是最重要的節慶之一，邁入第28年，今年鯖魚節訂於本周末10月12日、13日南方澳第三漁港舉行，包含食魚教育活動、農漁產市集、表演活動與體驗活動，蘇澳區漁會也準備200個鯖魚便當，先搶先贏。

縣長林姿妙、漁業署主任秘書繆志昌等人今天赴南方澳參加鯖魚節起跑記者會。林姿妙表示，南方澳是黑潮洋流匯集之處，魚種特別多，品質也好，鬼頭刀、鯖魚都是特色魚產；鯖魚有豐富營養、DHA，對長輩、孩童都很好，歡迎全國朋友來南方澳。

繆志昌說，鯖魚是台灣最重要的近海漁產，每年約10多萬噸產量，蘇澳、基隆是主要產地，除了食用也有加工使用，鯖魚罐頭是許多人的早年回憶；他早上觀察南方澳鯖魚的販售過程，從漁船上岸直接到貨車、市場，可以說是「漁獲不落地」最好的表現。

蘇澳漁會指出，鯖魚節活動1997年開辦，今年是第28年，本周末在第三漁港進安宮前將有各式各樣的海洋推廣活動，如冰水摸魚，民眾在裝著不同魚種的冰水箱中摸出鯖魚，體驗漁民的作業過程；或是鯖鬆套套樂，用套圈圈的方式投擲桌球，桌球彈進特定的瓶罐中就能獲得指定數量的鯖魚。

蘇澳漁會總幹事陳春生表示，今年活動不單純是推廣魚會商品，也希望融合食魚教育、漁業文化，盼全國民眾透過鯖魚節更加認識南方澳的漁業傳統；活動2天現場都會準備200個鯖魚便當，去年的便當大獲好評，今年也會保持同樣的美味。

陳春生指出，今年到目前為止南方澳的鯖魚捕獲量是3萬到4萬公噸，較往年同期稍少，主要是經歷2次颱風，以及漁業總量管制；鯖魚雖然全年都有產出，秋冬是最肥美的季節，不管是薄鹽鯖魚、煎、煮、炒都很好吃，漁會也在研發無刺鯖魚料理，希望日後推廣到學校營養午餐。

鯖魚節活動2日，蘇澳區漁會都會現場準備200個鯖魚便當。記者陳敬丰／攝影
鯖魚節活動2日，蘇澳區漁會都會現場準備200個鯖魚便當。記者陳敬丰／攝影
冰水摸魚體驗活動，從裝著不同魚種的冰水箱中摸出鯖魚，體會漁民的作業過程。記者陳敬丰／攝影
冰水摸魚體驗活動，從裝著不同魚種的冰水箱中摸出鯖魚，體會漁民的作業過程。記者陳敬丰／攝影
宜蘭南方澳鯖魚節本周末在第三漁港登場，縣長林姿妙（左三）、漁業署主任秘書繆志昌（左二）等人今天參加起跑記者會。記者陳敬丰／攝影
宜蘭南方澳鯖魚節本周末在第三漁港登場，縣長林姿妙（左三）、漁業署主任秘書繆志昌（左二）等人今天參加起跑記者會。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙現場試煎鯖魚。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙現場試煎鯖魚。記者陳敬丰／攝影

便當 南方澳 蘇澳

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