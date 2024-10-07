宜蘭南方澳鯖魚節周末登場 現場200個鯖魚便當先搶先贏

鯖魚是宜蘭南方澳漁港最重要的漁獲，一年一度的鯖魚節是最重要的節慶之一，邁入第28年，今年鯖魚節訂於本周末10月12日、13日南方澳第三漁港舉行，包含食魚教育活動、農漁產市集、表演活動與體驗活動，蘇澳區漁會也準備200個鯖魚便當，先搶先贏。

縣長林姿妙、漁業署主任秘書繆志昌等人今天赴南方澳參加鯖魚節起跑記者會。林姿妙表示，南方澳是黑潮洋流匯集之處，魚種特別多，品質也好，鬼頭刀、鯖魚都是特色魚產；鯖魚有豐富營養、DHA，對長輩、孩童都很好，歡迎全國朋友來南方澳。

繆志昌說，鯖魚是台灣最重要的近海漁產，每年約10多萬噸產量，蘇澳、基隆是主要產地，除了食用也有加工使用，鯖魚罐頭是許多人的早年回憶；他早上觀察南方澳鯖魚的販售過程，從漁船上岸直接到貨車、市場，可以說是「漁獲不落地」最好的表現。

蘇澳漁會指出，鯖魚節活動1997年開辦，今年是第28年，本周末在第三漁港進安宮前將有各式各樣的海洋推廣活動，如冰水摸魚，民眾在裝著不同魚種的冰水箱中摸出鯖魚，體驗漁民的作業過程；或是鯖鬆套套樂，用套圈圈的方式投擲桌球，桌球彈進特定的瓶罐中就能獲得指定數量的鯖魚。

蘇澳漁會總幹事陳春生表示，今年活動不單純是推廣魚會商品，也希望融合食魚教育、漁業文化，盼全國民眾透過鯖魚節更加認識南方澳的漁業傳統；活動2天現場都會準備200個鯖魚便當，去年的便當大獲好評，今年也會保持同樣的美味。