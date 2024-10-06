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國門廣場放1900萬元旋轉木馬？ 基市府批林右昌胞妹造謠
基隆市前市長林右昌的妹妹林宛姿，今晚在臉書社團貼文，指基隆市長謝國樑怕被罷免暫停「摩天輪」，下周卻要在國門廣場放「旋轉木馬」。市府今晚反駁，下周是在國門廣場辦山海藝術節表演藝術活動，林女說法不實。
林宛姿在臉書基隆語社團貼文說，「鐵柱的夢想摩天輪」被罵翻，怕被罷免暫停了，但下周卻要在國門廣場放旋轉木馬1900萬，「鐵柱是怎樣，快回你家去啦！」
基市府發言人呂謦煒表示，林宛姿「造謠」，稱市府下周要在國門廣場，放旋轉木馬1900萬，，經查證市府下周是要在國門廣場，舉辦2024基隆山海藝術節表演藝術活動，林女說法並不屬實，市政府特別要對外澄清。
呂謦煒說，距離罷免案投票僅剩一周，若意圖影響結果，散布謠言或傳播不實之事，恐有觸犯選罷法疑慮，「將保留法律追訴權，會適時提告」。
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