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山海音樂節照辦 罷團：希望災後民眾藉由音樂獲得力量

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天說，這幾天以救災為主，把城市治理好，把災害管控好最重要的一件事情。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，這幾天以救災為主，把城市治理好，把災害管控好最重要的一件事情。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天說，這幾天以救災為主，並指這時候辦政治意味高的活動對城市沒有正面幫助。昨天辦山海音樂節的罷團表示，經評估決定如期舉行，希望可以讓市民在颱風過後，藉由音樂來獲得力量。

謝國樑罷免案13日投票，基市選委會7日晚間7時舉辦電視罷免說明會，謝國樑和推動罷免連署的領銜人戴璟安都將出席，分兩輪各發表政見12分鐘，順序都是戴先發表，謝後發言。

罷免團體「山海公民拆樑行動」規畫5日在光一路、華三街口，第29號高架橋下方空地舉辦山海音樂節，邀請關注拆樑的市民聚在一起，聆聽屬於山海雨都的自由之聲，親身體驗山海公民的熱情。

謝國樑今早在災害應變中心主持救災整備會議時說，這個時候救災最重要，基隆市的災情規模不算小，這個時候還在辦政治意味度高的活動，對基隆市是沒有正面的幫助。這幾天他都會以救災為主，相信把城市治理好，把災害管控好最重要的一件事情，也是他和市府團隊目前的工作重心。

山海拆樑公民行動發言人李晏蓉說，昨天的音樂會活動，因為場地與表演團隊都已經簽訂合約，多方面評估後認為可以如期舉行，更希望可以讓基隆市民在颱風過後，藉由音樂來獲得力量。

李晏蓉表示，若按照謝國樑的標準，是不是相關的里民重陽活動、以及全市的路跑活動也應該取消？她還要再次提醒謝國樑，有學者指基隆預報累積雨量，並未超出下水道設計值，學理上不應該淹水，請謝告訴市民，基隆的下水道發生了什麼事情。

對於學者和罷團質疑淹水原因，基隆市政府發言人呂謦煒說，目前以救災為重，不予回應。

山海拆樑公民行動發言人李晏蓉說，經過評估決定音樂會活動如期舉行，希望可以讓基隆市民在颱風過後，藉由音樂來獲得力量。聯合報系資料照片
山海拆樑公民行動發言人李晏蓉說，經過評估決定音樂會活動如期舉行，希望可以讓基隆市民在颱風過後，藉由音樂來獲得力量。聯合報系資料照片

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