基市清潔大樓山崩 洗街、公廁、流廁共15輛車滑落山谷

基隆市環保局成為這次雨災重災戶，除清潔大樓因後方土石滑落淨空，天外天焚化爐降溫水管受損，還有15輛行動公廁車、流廁載運車、洗街車等陷落山谷。行政院長卓榮泰今指示環境部調度應變，讓民眾的生活不受影響。

卓榮泰今和環境部長彭啟明等人到基隆市，了解環保局災情情況。環保局長馬仲豪說，山陀兒颱風引發的豪雨，造成清潔大樓後方地基塌陷流失，好在沒有人員傷亡，災後啟動異地辦公，鄰近的再生傢俱工廠明起也會的異地辦公。

馬仲豪表示，山坡崩塌時，清潔大樓的停車場、工具間和車庫也陷落山谷。災後已在受損邊坡施作防水、擋水措施，接下來會加強辦公大樓的穩定支撐。

天外天焚化廠的降溫管線系統也受損，馬仲豪說，焚化廠運作時會產生溫度，須注水降溫。水路系統受損後，改用水車運水補充水量，預計一周內搶修完畢。

馬仲豪表示，基隆市有2輛行動公廁車，其中1輛已掉落山谷，另外還有流廁載運車、洗街車、清潔車等共15輛車在邊坡滑落時受損。基隆現在全力災後復原，但洗街量能就會受限，希望中央協助調派鄰近縣市車輛支援災後重建。

天外天的進場道路也有部分路段坍塌，馬仲豪說，這是道路是垃圾車進場唯一道路，沿線都沒有做相關的擋土設施，未來如果再下大雨，造成更大程度塌方，極有可能會造成進場動線會受阻，影響垃圾清運跟焚燒量能，也要請中央協助克服。

謝國樑表示，環保局清潔大樓是這次雨災的重災區，除了清潔大樓地基掏空要重視，確保工作同仁的安全，行動公廁車、洗街車等環保作業車輛，是每天執行環保工作重要工具，這次也受損嚴重，感謝卓揆和彭部長來關心，並協助基隆市善後。

彭啟明說，焚化爐目前仍可運作，會請自來水相關單位趕快復原。基隆市共15輛環保工作車輛受損，已協調其他縣市調撥應急。基隆市環保局未來提出申請，也會完全支援完成。進場道路邊坡修整，環境部也會全力支援。