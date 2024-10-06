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花蓮市區與台9線飄4600面國旗海 雙十當天有健走活動

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
雙十國慶日將至，花蓮縣政府在台9線及市區重要街道上，掛起青天白日滿地紅的國旗，今年預計掛約4600面國旗。記者王思慧／攝影
雙十國慶日將至，花蓮縣政府在台9線及市區重要街道上，掛起青天白日滿地紅的國旗，今年預計掛約4600面國旗。記者王思慧／攝影

雙十國慶日將至，花蓮縣政府在台9線及市區重要街道上，掛起青天白日滿地紅的國旗，今年預計掛約4600面國旗，透過旗海飄揚的壯觀景觀，號召鄉親響應掛國旗活動，慶祝國家生日。在國慶日當天下午，縣府舉辦健走活動，現場有消費券與摸彩品及動物保護宣導，讓大家與毛孩「健康齊步走」。

縣府近日在縣內燈桿上掛國旗，地點包括貫穿全縣境的台9線、花蓮市區中山路、中正路、中華路、林森路、和平路、府前路等市區主要道路，街道在紅白藍的顏色點綴下，充滿國慶日的氛圍。

縣府社會處指出，花蓮位處東北季風氣候區，為避免國旗與旗桿因強風破損或掉落，採納內政部國旗懸掛禮儀網頁建議方式，以直掛的方式懸掛；為加強牢固，使用螺絲與訂製的旗桿固定於燈桿上，並在旗面的白布邊條及國旗的角端加強縫紉，降低國旗受損與掉落的風險。

另在國慶日當天，縣府於下午2時至8時，在太平洋公園舉辦「2024雙十國慶健走—牽手毛孩齊步走」活動，除了邀請鄉親健走外，現場還結合動物保護、防疫宣導，提升對動物議題的重視。

走完全程者可參加彩活動，摸彩品有電視機、冰箱等200多項獎品；現場更加碼限量3000份（價值100元）特色市集消費券。

花蓮縣長徐榛蔚表示，雙十節是國家的重要節日，也是彰顯團結與向心力的時刻，尤其花蓮經歷震災、風災後，期望藉由慶祝雙十節與各式活動，激勵大家為花蓮的繁榮努力，展現人與人之間的關懷、互助之情。

花蓮縣府為避免國旗與旗桿因強風破損或掉落，以直掛的方式懸掛。記者王思慧／攝影
花蓮縣府為避免國旗與旗桿因強風破損或掉落，以直掛的方式懸掛。記者王思慧／攝影
花蓮縣府慶祝雙十國慶日，在縣內道路燈桿上掛國旗，總計約有4600面。記者王思慧／攝影
花蓮縣府慶祝雙十國慶日，在縣內道路燈桿上掛國旗，總計約有4600面。記者王思慧／攝影

國慶 國旗 花蓮縣政府

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