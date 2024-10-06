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老舊手機有機會換iPhone16 宜蘭手機回收活動加碼
10月是手機回收月，宜蘭縣環保局響應環境部手機回收活動，加碼推出好禮，民眾將廢舊手機拿到指定地點回收可以到環境部網站登錄，參與抽獎，最大獎是市價約3萬元的iPhone16，此外前100名登錄者都能獲得早鳥獎100元禮券，活動到10月31日為止。
這次活動從10月1日開始，31日結束，期間民眾可以到環保局、各鄉鎮市公所、各公所清潔隊回收廢舊手機，每回收1支手機可以得到1張抽獎序號單，每人上限15支，再憑抽獎序號到環境部網站登陸，上傳抽獎單照片，便可獲得抽獎機會。
環保局也推出宜蘭縣加碼活動，參加環境部抽獎的民眾可以到宜蘭縣活動網站登錄，特獎是iPhone16手機1支，僅有1個名額，貳獎是宜蘭聯勸愛心禮券500元共5名，參獎是聯勸禮券300元15名，前100名登陸加碼活動網站的民眾可獲得早鳥獎聯勸禮券100元，11月30日前公布抽獎方式。
環保局提醒，民眾回收廢舊手機並領取抽獎單後，不得要求取回手機，除了早鳥獎以郵寄發放，特獎、貳等獎與參等獎皆須到環保局親自領取。
環保局長許嘉琦表示，手機產品零件中包含很多化學元素，不少是貴金屬與稀有金屬，若能妥善回收，可以減少大量新材料開採與碳排放，盼藉由手機回收活動，鼓勵民眾定期汰換廢舊手機；回收前建議透過系統重設、系統還原或恢復原廠設定等方式刪除個資。
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