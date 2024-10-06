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花蓮二期稻米遇颱風影響授粉 待一周後災損才會明朗
花蓮縣玉里鎮、富里鄉目前為二期水稻開花抽穗期，卻遇到山陀兒颱風帶來連日大雨，可能影響授粉，造成稻穗不稔實、空包彈等。農會表示，延遲性災損一定有，但程度還不明朗，需待風災後1周才能檢視影響程度。縣府農業處提醒農友，田區如有災情，應盡快通報，以確保權益。
富里鄉農會總幹事張素華表示，鄉內二期水稻有2000多公頃，約7成在山陀兒颱風前進入開花抽穗期，連日大雨影響授粉，好在颱風沒帶來強風，但整體損失需待風災後1周才會出現，將持續觀察。
張素華說，這次颱風降雨有助六十石山金針花生長，目前仍有許多花朵持續綻放，預計花季會持續到10月中，歡迎大家上山賞花。
玉溪農會總幹事蔡宗翰指出，目前二期稻作處於硬質抽穗期，因颱風這次沒有直撲花蓮，只有少部分稻田倒伏，已經算是很幸運；不過卓溪鄉苦茶籽被雨水打到地上，出現農損，已請農友報請公所，讓有關單位開啟勘災程序。
縣長徐榛蔚表示，縣府農業處已請各公所關注轄內作物遲發性災情，針對受災田區，也要求動員人力勘查及拍照取證，以利縣府邀集中央有關機關組成勘災小組，前往確認災情，協助受災農友盡早復耕、復建，維護申請天然災害救助的權益。
農業處長陳淑雯提醒，若農友發現農作生長異常，請及時通報當地公所，並多利用農業部開發的農產業天然災害現地照相APP，記錄受災情形，提供公所確認受災情形。
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