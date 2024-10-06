卓揆今到基隆勘災 謝國樑：若中央能給具體協助 會非常感謝
基隆市長謝國樑今天表示，各地都有一些邊坡需要修復，不是基隆目前的災害準備金單獨能夠應付。行政院長卓榮泰今來基隆勘災，希望中央可以給基隆一些具體的協助，這樣子他會非常的感謝。
山陀兒颱風從巴士海峽撲向南台灣，基隆也下起豪大雨，不少地方塌方和和淹水。謝國樑一早到災害應變中心主持救災整備會議，11點再陪同卓榮泰前往海中天社區邊坡、環保局清潔大樓堪查塌方災情。
謝國樑說，基隆這一次降下了70幾年來從未有過的一個豪雨量，各地都有一些邊坡需要修復，這些邊坡的修復，不是基隆市目前的災害準備金單獨能夠應付的，事實上都需要中央的協助。希望中央今天來視察的時候，可以給一些具體的協助，這樣子市府會非常的感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言