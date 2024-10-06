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名人思生活／將軍愛揮毫 吳國勝為政治添藝文味

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
吳國勝是知名書法家，尤擅長行書，經常受邀海內外展覽，黨部掛滿他的書畫作品。記者游明煌／攝影
吳國勝是知名書法家，尤擅長行書，經常受邀海內外展覽，黨部掛滿他的書畫作品。記者游明煌／攝影

國民黨基隆市黨部主委吳國勝有「將軍書法家」封號，國內外都開過書法展，他在基隆市長、立委「連下兩城」的戰功，過程壓力很大，每天靠寫書法紓壓，平靜心情。

吳國勝打選戰時，每晚睡在辦公室搭的行軍床和蚊帳，他說，守在破舊的黨部就像四行倉庫，不敢鬆懈，也讓同仁看到他的決心，一起努力。尤其睡前都會看著掛在牆上的「中興大任」四個大字，這是知名書法名家楊竣安送他的。

吳國勝也是書法名家，數十年來勤練書法，尤擅長行書，行雲流水，也氣勢磅礴。作品經常受邀海內外展覽，也得不少獎項。他在黨部掛滿書畫作品，讓濃濃政治味的場域增加不少藝術書卷味，減緩黨部劍拔弩張的氛圍。

吳國勝是小金門人，國防大學戰爭學院畢業，取得政治學博士學位，是小金門當地第一位將軍。他自幼學習書法，鑽研歷代書法大家風格，擔任市黨部主委後，沒停止創作，反成生活重心。

吳國勝將政治與藝術結合，每逢選舉，他總是發揮創意，透過書畫廣邀民眾參與，一兼二顧，聚集不少人氣，工作也相得益彰。他不同於一般政治人物常吃飯應酬，他閒暇時喜好結交藝文界好友，互相品評書畫心得，吟詩詞、書畫的意境，多了一分文人的氣息。

吳國勝也推廣藝文活動，創立「中華藝遊學會」，經常舉辦畫展等藝文活動。他表示，幸好有這些興趣，上次打市長和立委選戰壓力很大，每天靠寫書法紓壓，「我每天就是練筆，寫書法就是我的生活。」若是朋友來訪，他總是滿口書法經，他指著牆上的鍾馗，活靈活現，行雲灑脫就是他的人生寫照。

吳國勝仰慕蘇東坡的書法及風骨，很多創作以他為題材，再英勇的人，經過歲月浪潮的淘洗，都會灰飛煙滅，再多的爭議也是一場空，「古今多少事，都付笑談中」，他因此學會做人做事都要瀟灑一點，用在政治輔選，才能面對種種困難與挑戰。

吳國勝回憶小學時，臨摹楷書時字體不太工整，被父親責罵打手心，他索性賭氣不學，曾中斷多年。後來父親以「不遭人嫉是庸才」激勵他再力爭上游，這句話也成為他日後學書法的座右銘，寫不好就一練再練。

壓力 金門

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