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颱風雨水滋潤 金針山花期延長

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮六十石山金針花未因山陀兒颱風受到太多傷害，反而因為補水過後，花開更盛。圖／花蓮縣府農業處提供
花蓮六十石山金針花未因山陀兒颱風受到太多傷害，反而因為補水過後，花開更盛。圖／花蓮縣府農業處提供

花蓮南區玉里鎮、富里鄉金針花正綻放，山陀兒颱風雖帶來一些雨勢，幸好風力不強，未打落花朵，反而補水讓花朵更盛開，兩地花季活動持續到13日，富里賞花期更長，約到月底，民眾可把握機會上山賞花。

玉里赤科山、富里金針山是國內重要金針產區，每年8月起盛開，山頭猶如披上黃澄澄的花毯，美景迷人，縣府補助留花，今年兩地留花面積80公頃，8月10日同步舉辦金針花季活動，結合賞花、在地美食等，還聯名卡通人物「卡娜赫拉」，推出限量版文創商品，持續到10月13日。

花季期間山陀兒颱風來襲，縣府農業處表示，目前未收到災損回報。富里鄉農會總幹事張素華說，因風力不強，花不但沒掉，反而因雨水滋潤，花況更好。六十石山今年花季初期乾旱，金針花遲開約20天，預計花期可以到國慶後，甚至到這個月底。

富里鄉長江東成說，經過風雨洗滌，富里景色更美，六十石山的黃金花毯、羅山泥火山、羅山瀑布、羅山大池、豐南村的鱉溪流域、百年水圳，都很值得探訪。

赤科山金針花也未受風災影響，李姓民宿業者說，今年花況不錯，加上有住宿補助，花季平均住房率5成。

山陀兒颱風 賞花 金針花

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