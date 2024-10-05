亞太傳統藝術節宜蘭開幕 文化部：關照熟悉卻陌生的亞太國度

2024亞太傳統藝術節今天在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區開幕，主題是「大放光明」，邀集國內外10組團隊，連續9天在傳藝演出45場。文化部指出，亞太藝術節關照「熟悉卻陌生」的亞洲國家，如東亞、東南亞諸國，期待透過國際交流，了解彼此如何互相看待。

傳藝中心自2000年開始辦理亞太藝術節，除去疫情停辦，今年是第21屆；今天下午1時半在傳藝園區臨水劇場舉辦開幕典禮，文化政務部次長李靜慧、印度台北協會副會長甘泉、宜蘭縣文化局副局長郭香蘭等人出席，宜蘭三星大隱鍾馗王爺廟帶來「鍾馗五鬼陣」陣頭開場。

李靜慧表示，亞太藝術節從宜蘭開始，既有在地特色，也能面向國際；不同於許多藝術節往往聚焦於美國、歐洲，亞太藝術節關照的是鄰近我們的亞太國度，尤其南亞、東南亞國家與台灣自然氣候較類似，同樣有颱風、地震與炎熱的天氣，不同民族展現出相異的文化底蘊。

李靜慧以大隱鍾馗王爺廟的開幕表演為例，「鍾馗故事」與相關的傳說來自大陸，但到了台灣、到了宜蘭三星後，發展出來的「鍾馗」實際上已經擁有了自身的特性，甚至可以說是國際性，「要是早點看到這個團隊，應該要帶到巴黎奧運去！」

李靜慧表示，文化部非常重視國際交流，國際交流之前要先重視在地，看到自己、看到外國，了解亞洲地區如何看待我們，我們又如何看待他們；今年的主題「大放光明」來自全世界超過10億人、15個國家慶祝的「光明節」，而非單一國家，希望大家可以從不同的文化角度交流。

傳藝中心指出，今年開始亞太傳統藝術節改為2年一次，帶來更充實完整的籌備；本次邀請團體來自印度、馬來西亞、柬埔寨、泰國、新加坡以及台灣，從今天到13日在傳藝園區演出，此外也辦理地畫藝術、文化體驗、異國風味市集等周邊活動，詳情可上傳藝中心官網查詢。