台東太麻與金鋒災情慘！饒慶鈴向中央求援專案助台東

颱風山陀兒重創台東太麻里鄉及金峰鄉，縣長饒慶鈴今天再次視察兩鄉，指示相關單位緊急啟動救助專案，包括災後的野溪整治、農路修復、農業損失查報，盡速協助鄉親恢復家園。並呼籲中央能比照凱米颱風救助專案，協助台東最高每戶2萬元補助。

饒慶鈴表示，台東縣財力有限，災害救助金最高1萬元，但這次山陀兒颱風造成的災損嚴重，對於災戶而言，1萬元整修重建家園是非常不足的，她呼籲中央能協助縣府，在救助金的補助能比照去年凱米颱風對西部縣市災損補助標準，每戶最高2萬元，盡早讓災戶恢復正常生活。

連日超大豪雨，災情都集中在太麻里鄉及金峰鄉。不僅多條道路路基掏空，住家及農地也被暴漲野溪沖毀，災後饒慶鈴接連前往勘災，並指示相關局處及公所，緊急啟動救助專案，以最快時間先初報各項災損，在由縣府及農政單位勘驗後，報中央進行補助。