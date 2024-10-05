花蓮12日起發振興券 遠百推好康

花蓮403震後受衝擊，縣府本月12日起發每人3000元振興券，遠百花蓮店震後周年慶配合推出多項好康，盼振興券帶動一成業績。交通不穩也影響縣內農產運輸，吉安鄉農會、公所昨辦促銷，推廣新鮮現採農產品。

縣府編10億元，12至18日發振興券，遠百花蓮店指出，震後當月衰退25%、5月有母親節活動持平，但6、7月都持續衰退，現在逐漸回穩；周年慶17日開跑，到20日一連4天，憑全額振興券單筆消費滿9000元，加贈200元，單日限量100份，還有BOSE等多品牌優惠。

震後遊客少餐飲供需量大降，又因颱風影響農產運輸。吉安鄉農會及公所昨也在遠百花蓮店前廣場辦市集，準備2000份龍鬚菜、白頭韭菜、玉米、檳榔心芋頭、吉安米等農產，鄉公所加碼送600張50元農產券，吸引民眾排隊搶購，但發現吉安盛產的龍鬚菜一把50元，白菜一顆100元，直呼「好像沒有便宜」，也有人不在意說「就是來支持農民」。

吉安農會總幹事張德奇表示，颱風造成1、2日蘇花交通中斷，蔬菜只能冰3天，才和鄉長游淑貞討論辦促銷，幸好道路搶通順利北運，減少銷售壓力。因活動已敲定，昨仍舉辦，主打「當天現採、幫助農民」，不能讓農民損失，希望消費者支持體諒；游淑貞也到場鼓勵多採買。

台9蘇花和仁至崇德段昨放行4次，今、明兩天假日不管制，7日後恢復每天日間放行3次，夜間及假日不管制。