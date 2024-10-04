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豪雨釀積淹水道路通行受阻 新北4行政區明天停班停課

颱風重創台東南迴線 饒慶鈴勘災啟動專案救助

中央社／ 台東縣4日電
台東縣長饒慶鈴。聯合報系記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴。聯合報系記者尤聰光／攝影

颱風山陀兒重創台東太麻里、金峰鄉，台東縣長饒慶鈴今天視察，指示相關單位緊急啟動救助專案，包括災後的野溪整治、農路修復、農業損失查報，盡速協助鄉親恢復家園。

由於連日超大豪雨，台東南迴地區災情集中在太麻里鄉北里、大王村及金峰鄉新興、正興、嘉蘭村等地。其中，東61線因強降雨路基掏空、人車完全無法通行、東63線豐收橋被滾滾暴漲野溪沖毀、東65線沙崙溪夾帶大塊土石衝入一旁民宅、釋迦園，路面也被大量石塊淹沒。

饒慶鈴上午由縣政府建設處長蔡勝雄、原民處長方銘總等陪同，前往南迴地區太麻里、金鋒等地視察風災後災害情況，太麻里鄉長王重仁、國民黨籍縣議員翁麗吟議員及章正輝議員到場勘災，了解受災狀況。

饒慶鈴指示相關單位緊急啟動救助專案，縣府會攜手太麻里及金峰鄉公所進行農路修復、民宅修繕，並與中央單位辦理野溪整治等工作，讓鄉親早日恢復家園。

另外，受到連日豪雨影響，縱谷地區出現水稻倒伏、釋迦、木瓜及野菜類等蔬果損害，縣府請鄉鎮市公所先初報，在由縣政府及農政單位勘驗後，報中央進行農損補助。

議員 饒慶鈴

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