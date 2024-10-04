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「勘災照」遭亂合成 基隆議員宋瑋莉：救災優先

中央社／ 基隆4日電
國民黨基隆市議員宋瑋莉在臉書發出「勘災照」，遭網友批評是用P圖合成。圖／宋瑋莉臉書
國民黨基隆市議員宋瑋莉在臉書發出「勘災照」，遭網友批評是用P圖合成。圖／宋瑋莉臉書

國民黨基隆市議員宋瑋莉昨天在社群媒體發出「勘災照」，網友批評是用P圖合成後，陸續有網友利用她的去背照與其他圖片亂合成惡搞。宋瑋莉表示，先協助地方救災優先。

宋瑋莉昨天在臉書（Facebook）發文指出，颱風「山陀兒」帶來驚人雨量，雨水將高處的土石流入路面，夾雜著黃土泥濘，500毫米的雨水，創下了紀錄，請市民好友儘量不要外出，如要外出，請注意安全。

發文並附上宋瑋莉去背照，圖中宋瑋莉以微蹲姿勢手指著水溝，背景為大量雨水沖入水溝畫面。

針對發文，網友截圖批評，宋瑋莉的勘災圖是用P圖合成的方式呈現，並嘲諷她當大家第1次混網路嗎、看不出是P圖嗎。

事後宋瑋莉刪除發文，但之後她強調「對！我就是P圖」，但自始至終，她從未提及這是現場勘災圖，如再有轉發P圖，製造社會矛盾，不排（除）對這些有心人士提出告訴。

宋瑋莉昨天雖發出聲明，但網路上有網友利用她的去背照與其他圖片亂合成惡搞。有網友將它與罷免基隆市長謝國樑的宣傳照合成，藉以宣稱連她也支持罷免謝國樑；也有網友將它與畫家米勒的畫像「拾穗」合成在一起，呈現與畫中人物同樣動作。

此外，也有網友將它與美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平的盜壘照合成，扮演壘上守備者「刺殺」大谷翔平。

宋瑋莉今天表示，基隆這次大雨造成許多災情，目前她先協助地方救災優先。

宋瑋莉

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