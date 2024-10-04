聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮每人將發3千元振興券 百貨周年慶祭優惠衝買氣
花蓮縣將於12日起發放縣民每人3000元振興券，正值遠百花蓮店周年慶期間，推出買9000送200等多項振興券消費好康。店長黃永芳說，大地震造業績連帶受影響，期待振興券能帶動至少一成的成長，刺激低迷的消費。
震後花蓮經濟低迷，縣府編列10億元發放振興券，委託中央印製廠防偽印製，近日已經運抵花蓮，進行點驗、分裝等準備工作，從12日到18日發放，領取通知單也已寄達各家戶。
17日開跑的遠百花蓮周年慶，正值振興券發放期間，除了祭出最高20%的回饋，也規畫多樣振興券優惠方案。
店長黃永芳說，本月17日起至20日一連4天，憑全額振興券，單筆消費滿9000元，加贈200元，單日限量100份；BOSE從10月12日到11月20日憑振興券消費，享雙倍優惠，使用3000元振興券可折抵價值6000元商品，BOSE QuiteComfort Earbuds使用振興券3000元就可入手，還有Dyson吹風機、無線吸塵器的限量獨家優惠。
黃永芳表示，遠百花蓮店雖以在地客群為主，但花蓮是觀光為主的縣市，地震後旅客大減，百工百業都受影響，連帶衝擊民眾消費意願，加上鐵公路動不動就斷掉，花蓮消費已經低迷好幾個月，期待振興券振奮人心。
他說，去年周年慶檔期業績是3億5000萬元，今年在振興券助攻下，以3億9000萬元到4億元為目標，館內化妝品、家電、內睡衣、百貨服飾等專櫃祭出多樣獨家限定商品優惠，還有滿額抽電動機車等，希望藉由高誠意及高回饋的促銷力道衝出高買氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言