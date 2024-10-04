花蓮每人將發3千元振興券 百貨周年慶祭優惠衝買氣

花蓮縣將於12日起發放縣民每人3000元振興券，正值遠百花蓮店周年慶期間，推出買9000送200等多項振興券消費好康。店長黃永芳說，大地震造業績連帶受影響，期待振興券能帶動至少一成的成長，刺激低迷的消費。

震後花蓮經濟低迷，縣府編列10億元發放振興券，委託中央印製廠防偽印製，近日已經運抵花蓮，進行點驗、分裝等準備工作，從12日到18日發放，領取通知單也已寄達各家戶。

17日開跑的遠百花蓮周年慶，正值振興券發放期間，除了祭出最高20%的回饋，也規畫多樣振興券優惠方案。

店長黃永芳說，本月17日起至20日一連4天，憑全額振興券，單筆消費滿9000元，加贈200元，單日限量100份；BOSE從10月12日到11月20日憑振興券消費，享雙倍優惠，使用3000元振興券可折抵價值6000元商品，BOSE QuiteComfort Earbuds使用振興券3000元就可入手，還有Dyson吹風機、無線吸塵器的限量獨家優惠。

黃永芳表示，遠百花蓮店雖以在地客群為主，但花蓮是觀光為主的縣市，地震後旅客大減，百工百業都受影響，連帶衝擊民眾消費意願，加上鐵公路動不動就斷掉，花蓮消費已經低迷好幾個月，期待振興券振奮人心。