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台東1120輛YouBike2.0／2.0E來了！縣府：年底建置

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府為推動綠色交通，打造低碳觀光，正式導入YouBike公共自行車系統，爭取建置120站租賃站，560輛YouBike 2.0及560輛YouBike 2.0E電輔車，預計年底建置。圖／台東縣政府提供
台東縣政府為推動綠色交通，打造低碳觀光，正式導入YouBike公共自行車系統，爭取建置120站租賃站，560輛YouBike 2.0及560輛YouBike 2.0E電輔車，預計年底建置。圖／台東縣政府提供

台東縣政府為推動綠色交通，打造低碳觀光，正式導入YouBike公共自行車系統，爭取建置120站租賃站，560輛YouBike 2.0及560輛YouBike 2.0E電輔車，預計年底建置。避免多年前導入的OBike亂象，縣府允諾會和業者討論管理規範計畫。

縣長饒慶鈴表示，建置YouBike2.0系統是縣府響應綠色運輸政策重要的一步，年底優先規畫市區及鄰近觀光區，包含卑南、鹿野、關山及池上等縱谷鄉鎮，實現節能減碳目標；建置120站租賃站，560輛YouBike2.0及560輛2.0E電輔車，由微笑單車團隊負責服務。

縣府導入的YouBike2.0系統包含白黃配色的YouBike2.0車輛及白橘配色的YouBike2.0E電輔車，兩種車輛皆配置智慧車機提供電子票證及手機掃碼等多元租借方式，方便民眾快速借還車；站點設計則採無電輕樁，使租賃站設置更快速、靈活。

此外，首要建置區域以市區為主，不僅涵蓋市區的交通動線，也將延伸至市區以外的主要景點及民生要點，預計今年底將至少達成10站租賃站及70輛YouBike2.0、30輛2.0E電輔車的建置目標，並於明年更將提供累積86站租賃站及共800輛自行車上線服務。

環保局長郭建成進一步說明，所有剩餘的租賃站及車輛設備，會在2026年完成建置，可望大幅減少縣內燃油機動車輛的使用，降低碳排放，保護縣內優質空品與生態環境。

不過，有民眾擔心2017年導入的OBike，曾造成單車亂丟、妨礙交通及破壞車體結構等亂象會重現，對此，縣府表示，已修正台東縣處理妨害交通車輛自治條例，可針對相關問題進行管理，同時建置前會和業者討論管理規範計畫，把遊戲規則訂定好。

YouBike 單車 自行車

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