「勘災照」遭酸合成 基隆議員宋瑋莉：對！我就是P圖

颱風山陀兒襲台，前基隆市議長、國民黨基隆市議員宋瑋莉在臉書發出「勘災照」，遭網友批評是用P圖合成。宋瑋莉說，「對！我就是P圖」，但自始至終，她從未提及這是現場勘災圖。

宋瑋莉昨天在臉書（Facebook）發文指出，颱風山陀兒帶來驚人的雨量，雨水將高處的土石流入路面，夾雜著黃土泥濘，500毫米的雨水，創下了紀錄，請市民好友們儘量不要外出，如要外出，請注意安全。清潔隊的伙伴們辛苦了，因為有清潔隊定期清溝，才能使水退得那麼快，再次感謝環保局清潔人員。

發文並附上宋瑋莉去背照，宋瑋莉以微蹲姿勢手指著水溝，背景則為大量雨水沖入水溝畫面，有網友截圖批評，宋瑋莉的勘災圖是用P圖合成的方式呈現，當大家第1次混網路嗎，看不出是P圖嗎。事後宋瑋莉也刪除發文。

對此，宋瑋莉說，「對！我就是P圖」，謝謝各位網軍網友以及想要蹭她的流量的媒體轉發，但自始至終，她從未提及這是現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民外出安全，與肯定、感謝清潔人員的辛勞，不知如此也變成特定政爭霸凌的對象，刷新她從政至今的三觀。

宋瑋莉說，若無意P圖造成大家的誤解，讓媒體下標成為勘災圖，（媒體）是否經過向她求證，她對報導此事件的媒體提出質疑，如再有轉發P圖，製造社會矛盾，不排（除）對這些有心人士提出告訴。