宜蘭縣議員李茂豐辭世 享壽67歲

國民黨宜蘭縣議員李茂豐今天病逝，享壽67歲，宜蘭縣議會議長張勝德透過臉書（Facebook）發文證實表示，「我們會帶著祢的精神，繼續服務蘇澳、建設蘭陽」。

張勝德指出，蘇澳鎮選出的宜蘭縣議員李茂豐，已隨佛祖修行，不再有病痛，逝者安息。雖然短短相處1年9個月，但李茂豐為地方發聲，為地方爭取建設等不遺餘力全力以赴，「我們會帶著祢的精神，繼續服務蘇澳、建設蘭陽」。

根據宜蘭縣議會網站資訊，李茂豐曾任蘇澳區漁會拍賣員、味珍活海鮮員工、馬賽國小家長會會長、南方澳鎮南廟主任委員、蘇澳鎮鎮民代表、蘇澳地區農會農民代表、蘇澳海事學校家長會長，及南方澳6里聯合守望相助隊顧問。

李茂豐提出的政見有爭取提高青年創業基金，增加青年返鄉創業機會，爭取普遍設立長青食堂、豆腐岬開放為海上水域區和65歲健保全額補助等。