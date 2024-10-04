離島停航 蘭嶼生鮮搶光 無肉可買

山陀兒颱風影響全台，台東離島因風浪大，海上交通停航，其中蘭嶼唯一農會生鮮超市，生鮮商品早被搶購一空，物資缺乏，居民憂心船班持續停駛，將吃不到肉。台東地區農會表示，待船班恢復正常，就會立即補貨。

受東北季風及山陀兒颱風影響，台東離島船班9月28日起暫停行駛，迄今已1周，因颱風緣故，海面風浪仍大，離島船班不知何時復航，蘭嶼農會生鮮超市的生鮮商品被搶空，居民好憂心。

蘭嶼地區農會購物中心主任田青月說，蘭嶼農會超市沒有冷藏倉儲室設備，生鮮商品在颱風登陸前都被搶光，物資嚴重不足，只能等船運恢復才能補給，罐頭類及麵食商品尚充足。

「等了很多天，超市都沒肉可買。」陳姓鄉民說，颱風影響還在，蘭嶼風浪大，船若一直不開就很麻煩。楊姓鄉民說，3年前曾停航14天，寫下紀錄，好在最後軍方協助運送物資。

蘭嶼鄉公所秘書周孋珠說，除生鮮產品，島上物資還算充裕，不致斷糧，且公所儲糧超過1個星期；只要海上及空中交通恢復，很快就能補給生鮮商品，外界不用過於擔心。