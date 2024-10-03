宜蘭蘇澳鎮國民黨籍議員李茂豐過世 議長悼：痛失英才

宜蘭縣蘇澳鎮國民黨籍縣議員李茂豐今天晚間去世，各界大都感到驚訝不捨，議長張勝德發文悼念，嘆「痛失英才」；李出身蘇澳區漁會拍賣員，歷任蘇澳農民代表、蘇澳鎮代表，2022年首度選上縣議員，甫服務1年9個月就不幸去世，享壽67歲。

李茂豐是蘇澳人，一路就讀南安國小、蘇澳國中到宜蘭高中，畢業後當過漁會拍賣員、海鮮餐廳員工與生技公司員工，後擔任農民代表、南方澳六里聯合守望相助隊顧問、2屆蘇澳鎮民代表，2018年參選縣議員，獲得5486票，當選宜蘭地10選區（蘇澳）議員。

藍營議員透露，李茂豐被診斷出癌症超過半年，接受化療數月，黨內聽說他最近接受化療身體較虛弱，還無法開刀，也都有陸續去醫院看望，前2天看到時還能張開眼睛，想不到今天晚上8時許就聽到噩耗；雖有一定心理準備，仍感到震驚、不捨。

李茂豐去世後，蘇澳選區議員從3席減少至2席，並未減少到2分之1以下，根據地方制度法，無須辦理補選。