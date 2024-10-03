收容撤村民眾 台東飯店業僅收清潔費也可用國旅補助

颱風山陀兒影響，台東截至今天下午撤離1212人，有人依親，有人住收容所；台東有飯店業者提供免費住宿，只收清潔費，也有飯店可用觀光署國旅補助。

台東這幾天持續下雨，農業部與水利署不斷對台東發布土石流及大規模崩塌潛勢區警戒。台東縣政府從9月30日開始撤離危險部落，截至今天下午3時台東災害應變中心統計，全縣撤離1212人。

農業部下午再公布，全台5處大規模崩塌潛勢區紅色都在台東縣，因此縣府通知各鄉鎮公所持續撤離危險區域民眾，撤離人數持續增加。

陸軍第二作戰區所屬台東地區指揮部今天下午4時許，配合太麻里鄉及東河鄉公所兵力申請，派遣兵力計40員，執行太麻里鄉華源村、東河鄉泰源村居民撤離任務，將土石流警戒區內民眾，暫時安置於太麻里曙光飯店及東安宮等收容所。

縣府表示，撤離民眾有人住在收容所，有人就近依親，也有人選擇住在附近飯店，有飯店業者推出優惠讓撤村民眾感受到溫暖。

如意休閒事業集團副董事長郭大誠今天告訴媒體，太麻里鄉曙光渡假酒店及忘憂館2館在太麻里鄉共提供110間房間，近日收容180餘人，由鄉公所撤離居民1人收取新台幣500元、自主撤離民眾則收800元清潔費。

台東縱谷也有撤離近百人，位於鹿野鄉的鹿鳴溫泉酒店針對撤村民眾入住僅須付880元可享早餐、晚餐，但必須提供資料申請振興震後花東觀光旅遊補助；鹿鳴溫泉酒店副董事長、無黨籍台東縣議員潘貴蘭說，颱風導致台東聯外交通受阻，飛機、火車都停駛，對於觀光影響很大，也藉此機會幫助撤村民眾、給予溫暖。