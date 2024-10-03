基隆東信路民宅土石流險淹住戶驚 謝國樑：沙包先擋住

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑在臉書表示，他前往了解後，緊急先調沙包暫時阻擋泥流沖進民宅，今天再進行搶修。圖／取自謝國樑臉書
市長謝國樑在臉書表示，他前往了解後，緊急先調沙包暫時阻擋泥流沖進民宅，今天再進行搶修。圖／取自謝國樑臉書

山陀兒颱風來襲，基隆市東信路180巷司法新村法院宿舍，昨晚10時45分後山山坡發生土石流，民宅後門土泥灌入，擋住無法開啟，一家五口緊急逃出。市長謝國樑今天在臉書表示，他前往了解後，緊急先調沙包暫時阻擋泥流沖進民宅，今天再進行搶修。

謝國樑今天凌晨在臉書貼文說，昨晚接到通報，在晚間的豪大雨過後，信義區東信路180巷一處民宅後方發生土石流，高度快及腰部，他和工務處立刻前往查看，確認情況。

謝國樑表示，到現場查看後，雖然只是小規模的土石泥流沖刷下來，但因距離民宅後門非常近，土石高度也可能逐漸提升，現場請區公所協助，緊急調來沙包，希望先以沙包暫時阻擋泥流沖進民宅，避免居民住家環境受到影響。

謝國樑說，入夜後，基隆可能會再出現間歇性豪大雨，請位於山區周邊或易發土石流潛勢地區的市民朋友提高警覺，注意安全。

住戶表示，擔心颱風來了會更嚴重，土石整個崩落下來，後果不堪設想。市府工務處表示，初步看崩落的應只有少部分，植被都還在，今天上午天亮後再行搶修。

山陀兒颱風

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