蘭嶼擱淺貨輪 航港局：船體裂損處確定非殘油儲放位置

擱淺於蘭嶼龍門港東南側的巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪（簡稱B輪），船體已破損出現漏油，交通部航港局已會同海保署、海巡署、台東縣政府及蘭嶼鄉公所成立應變小組應處。航港局已要求該輪確認關閉油閥與油櫃，並就該輪擱淺位置研判可能汙染範圍，調度防汙資材備便，同時要求該輪船舶責任P&I保險公司啟動汙染防治作業。

航港局表示，為爭取時效全力降低油汙染風險，除針對現地疑似有少量油汙水外洩部分，要求保險公司委託海事工程業者，立即協調運用蘭嶼當地防汙資材與人力，在安全無虞下，佈設岸際防汙資材及清除油汙水外，今天應變會議亦針對保險公司所提報之油汙染緊急處置計畫進行實質審查，要求10月4日上午前補正完備內容。

目前已預計4日（星期五）傍晚海象好轉時即將抽除餘油船機物資啟運至蘭嶼，以盡快展開餘油抽除作業。至於該輪船體斷裂情形，經航港局與船員比對船體結構位置，已確定並非殘油儲放位置，後續航港局仍將會同海保署密切督促船東及保險公司以最短時間完成餘油抽除作業，並要求船方針對貨物清除提出具體處置方案。

航港局表示，B輪殘餘約290噸油料及67,500噸殘貨，迄今該局已會同海保署等單位召開6次應變小組會議應處，現階段工作重點為油汙染防治，該局已掌握該輪船體結構及殘油儲放位置，針對該輪船體中後段斷裂部分，比對船體結構圖說，與船體後段油艙間尚有貨艙區隔，初步研判油艙暫無受船體斷裂影響。