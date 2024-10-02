颱風會被高山摧殘 登頂能賞颱？ 網一句話突破盲點

山陀兒颱風撲台，先前有氣象臉書專頁預測，山陀兒登陸後將被台灣的眾高山摧殘，直到消散。今有人發文提問，原來颱風這麼低，那爬到3000公尺山頂，就能看颱風？引發討論，遭酸「可能一輩子在山上看颱風了」，也有人說明看不到。

全國關注山陀兒颱風動向，除了氣象署，不少專家學者或氣象專頁也發布預測，其中臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨貼文表示，山陀兒登陸後強度減弱，加上地形干擾、減弱太快等，會被高空槽線丟包、東北季風壓制，滯留台灣上空。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，山陀兒颱風明天（3日）幾乎整天會在台灣上空慢慢走，持續被台灣的眾高山摧殘，像孤魂野鬼般，卡台灣上空慢慢北漂，直到消散。但仍提醒，登陸熱區仍會有猛烈致災性風勢，別因減弱為中颱就輕忽！

一名網友今就在臉書社團「爆系知識家」上發問，「台灣高山頂多3000多公尺，原來颱風這麼低，所以爬到3000公尺的山頂，就可以看到颱風長怎樣？」，並指出，看氣象新聞顯示的空照圖是一坨的，文章發布後引起討論。

基於安全，不少人感到不可置信，狠酸「颱風登陸後爬到三千山頂，你會變成孤魂野鬼」、「你有可能變成孤魂野鬼一輩子在山上看颱風」等；有人則分享說明，他當兵時在3000公尺以上的山上，雲是在腳下的，只能看到雲海，看不到颱風。