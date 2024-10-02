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林姿妙視察五結防潮閘門改善 估116年完工

中央社／ 宜蘭2日電
颱風山陀兒來襲，宜蘭縣長林姿妙（前右2）2日視察五結防潮閘門改善工程，確保颱風來臨前完成相關整備工作。（宜蘭縣政府提供）中央社
颱風山陀兒來襲，宜蘭縣長林姿妙（前右2）2日視察五結防潮閘門改善工程，確保颱風來臨前完成相關整備工作。（宜蘭縣政府提供）中央社

颱風山陀兒來襲，宜蘭縣長林姿妙今天視察五結防潮閘門改善工程，宜蘭縣政府水利資源處表示，目前工程進度略微超前，預計民國116年6月完工，屆時可望減少243公頃淹水面積。

水利資源處指出，縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，改善五結防潮閘門，總經費約新台幣22.7億元，施作項目包含防潮閘門、新設碼頭、船行閘門、擋水閘版、新設管理橋及管理中心，目前施工進度9.55％比預定進度4.66％略微超前。

水利資源處表示，工程已於今年2月開工，預計116年6月完工，屆時預期可減少243公頃淹水面積，增加219萬立方公尺容洪空間，護岸高度也從原本的2.1公尺增至3公尺。

林姿妙除詳細詢問改善工程具體內容外，並要求相關單位密切合作，確保颱風來臨前完成所有整備工作。

林姿妙指出，五結地區作為防洪的重點區域，防潮閘門的功能至關重要，隨著氣候變遷和極端天氣事件的頻發，加強防災設施的建設和維護變得尤為迫切。颱風山陀兒來襲，縣府必須確保每項防災設施都能充分發揮作用，也會持續監測颱風動態，隨時發布相關防災資訊，確保縣民能及時獲得最新安全指引。

此外，林姿妙臉書（Facebook）粉絲專頁，昨天晚間發布宜蘭縣今天停止上班上課圖卡，下方備註文字卻又提到「得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停班停課」，遭外界質疑縣府「螺絲鬆了」。

對此，宜蘭縣政府表示，林姿妙臉書昨天晚間8時15分發布今天停班課資訊是正確的，至於下方備註文字是縣府的疏忽，發布後約10分鐘即修正，縣府未來也會更加謹慎。

宜蘭 林姿妙 颱風

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