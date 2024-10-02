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韓國明星棒球賽5日花蓮開打 團隊不畏颱風繞南迴到東部

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
韓國ZOMAZOMA明星棒球隊不畏山陀兒颱風繞南迴，將於5日在德興棒球場舉行公益賽事，花蓮縣消防局特種搜救隊迎戰。圖／花蓮縣政府提供
韓國ZOMAZOMA明星棒球隊不畏山陀兒颱風繞南迴，將於5日在德興棒球場舉行公益賽事，花蓮縣消防局特種搜救隊迎戰。圖／花蓮縣政府提供

403地震後花蓮遊客減少，經過旅行業者牽線，韓國ZOMAZOMA明星棒球隊今天抵台，進行為期4天的活動，不畏山陀兒颱風繞南迴，將於5日在德興棒球場舉行公益賽事，花蓮縣消防局特種搜救隊迎戰，台灣職棒樂天桃猿隊啦啦隊也將到場熱情參與。此行韓國團隊將拍攝介紹花蓮地方景點，振興觀光。

縣府觀光處觀光企劃科長黃繻寬表示，在403地震救援期間，韓國有派媒體、搜救隊到花蓮，看見地震後觀光市場低迷，經過旅行社業者連線，促成公益棒球賽活動。

黃繻寬說，韓國明星棒球隊、韓國電視台團隊一行60人今天到台灣，不巧遇上山陀兒颱風，北迴鐵公路封閉，一行人將搭乘2輛遊覽車趕路，從桃園機場南下，再走南迴公路，預計今天下午就會到達花蓮。

韓國團將走訪花蓮各山海景點拍攝，著重在戶外體驗及部落，包括七星潭、太魯閣太巴塱部落、賞鯨、鯉魚潭SUP等，並到最新落成的防災教育館與花蓮特搜隊交流。縣府希望透過這場體育交流賽事，促進台韓兩地友誼，也將透過韓國節目播出，讓更多韓國人關注花蓮，帶動花蓮觀光及地方振興。

觀光處指出，友誼賽5日下午3時在德興棒球場開場，藉此感謝特搜隊在403震災中的辛勞及表達崇高敬意，中場及壓軸將由啦啦隊及韓國BISAN跆拳道團隊帶來精彩演，台灣職棒樂天桃猿隊啦啦隊的心韻、慧慧、筠熹、凱莉絲、阿布舞、宋宋、卉尼及DJ-GGG哥熱情助威，安排啦啦隊及韓國明星隊見面會，讓粉絲與隊員近距離互動及合影留念，活動免費入場。

縣府觀光處長余明勲表示，韓國ZOMAZOMA明星棒球隊由影帝鄭普碩（鄭寶石）領軍，主要成員包含團長鄭普碩、綜藝諧星沈賢燮、名演員黃仁聖、名歌手尹暻皓等20位演藝人員及名人組成，為花蓮加油。

花蓮德興棒球場5日將有韓國明星棒球隊公益賽事，免費入場觀賽。圖／花蓮縣政府提供
花蓮德興棒球場5日將有韓國明星棒球隊公益賽事，免費入場觀賽。圖／花蓮縣政府提供

山陀兒颱風 花蓮

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