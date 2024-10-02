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美麗基隆論壇 知名導演、藝術家及主播對話學生提問熱

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府綜發處委託中嘉寬頻吉隆舉辦第七屆美麗基隆論壇，昨邀請知名導演馬立群、藝術家鄧博仁、主播馬湘瑩等業界精英與學生對話。圖／基隆市政府提供
基隆市政府綜發處委託中嘉寬頻吉隆舉辦第七屆美麗基隆論壇，昨邀請知名導演馬立群、藝術家鄧博仁、主播馬湘瑩等業界精英與學生對話。圖／基隆市政府提供

基隆市政府綜發處委託中嘉寬頻吉隆舉辦第七屆美麗基隆論壇，昨晚邀請知名導演馬立群、藝術家鄧博仁、主播馬湘瑩等業界精英與學生對話，透過創意發想、腦力激盪的論壇，挖掘更多基隆之美。藝術家鄧博仁說，從社會角落去發掘故事，這樣的作品更會讓人更有感。

論壇在舊正濱派出所舉行，由業界精英分享他們的創作旅程及行業見解，中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏等人到場，讓參與者深入瞭解行業的動態與挑戰，激發創作的熱情。

導演馬立群表示，可以試著去從自己跟生活周遭的地方，去找尋一些感人的或是有趣的故事來作拍片的開始，一個好的內容，也可以拍出一部好的片子，先尋找一個好故事這比較重要，從身邊親朋好友去觀察，把感官放大，放大到你的作品，就會衍生出好的內容。

藝術家鄧博仁說，如果拍照是為了比賽，往往會失去原本故事的溫度，如果參賽者，能多關注當下會發生的事情，然後到一些社會角落，去發掘故事，這樣的作品更會更有感。

主播馬湘瑩很有人氣，很多學生問她如何才能當上主播，馬湘瑩傳授學生多培養自己的專業和表達能力。

市府綜合發展處副處長陳文昭指出，基隆比起其他城市來說，有港有山有海，這樣三種元素結合在一起，隨手拈來都是非常好的攝影素材，市政府舉辦魅力基隆攝影比賽，希望透過民眾鏡頭的角度，讓外縣市來的朋友知道，基隆市是一座充滿人文歷史的港海城市。

發言人余治明表示，這一場論壇，邀請到影視、藝文界的相關人士，與攝影愛好者及民眾一起對話，進行創意的發想、腦力激盪，期盼透過論壇，讓更多基隆之美，能被大家發掘。

主播馬湘瑩很有人氣，很多學生問她如何才能當上主播，馬湘瑩傳授學生多培養自己的專業和表達能力。圖／基隆市政府提供
主播馬湘瑩很有人氣，很多學生問她如何才能當上主播，馬湘瑩傳授學生多培養自己的專業和表達能力。圖／基隆市政府提供
基隆市政府綜發處委託中嘉寬頻吉隆舉辦第七屆美麗基隆論壇，昨邀請知名導演馬立群、藝術家鄧博仁、主播馬湘瑩等業界精英與學生對話。圖／基隆市政府提供
基隆市政府綜發處委託中嘉寬頻吉隆舉辦第七屆美麗基隆論壇，昨邀請知名導演馬立群、藝術家鄧博仁、主播馬湘瑩等業界精英與學生對話。圖／基隆市政府提供

基隆 攝影比賽

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