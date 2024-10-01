國立陽明交大附設醫院10月2日開設颱風特別門診

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陽明交大醫院明天開設颱風特別門診，集中在上午；另外放射治療上午正常服務，復健開放半天電療，蘭陽院區CT及MRI檢查正常服務，蘭陽院區抽血也正常服務。圖／醫院提供
陽明交大醫院明天開設颱風特別門診，集中在上午；另外放射治療上午正常服務，復健開放半天電療，蘭陽院區CT及MRI檢查正常服務，蘭陽院區抽血也正常服務。圖／醫院提供

國立陽明交通大學附設醫院明天（10月2日）開設颱風特別門診，包括蘭陽院區與新民院區都維持部分門診，集中在上午；另外治療及檢查方面，放射治療上午正常服務，復健開放半天電療，蘭陽院區CT及MRI檢查正常服務，蘭陽院區抽血也正常服務。

大台北地區多數醫院明天都有特別門診，陽明交大附設醫院明天也提供颱風特別門診，相關醫療服務資訊如下：

●【門診服務】

一，蘭陽院區，上午：心臟內科、胸腔內科、腎臟科、神經內科、外科、整形外科、泌尿科、乳房外科、骨科、婦產科、小兒科、口腔外科。下午：心臟內科。

二，新民院區，上午: 精神科、復健科。

●【急診服務】蘭陽院區急診24小時照常看診。

●【美沙冬給藥】給藥時間為08:30至14:30。

●【影像檢查】蘭陽院區CT及MRI正常服務。其他檢查停止服務，請於上班時間致電重新安排檢查時間。

●【放射治療】僅上午正常服務、下午暫停。

●【復健治療】僅開放上午電療服務。

●【抽血服務】蘭陽院區正常服務，新民院區暫停。

●【慢性連續處方箋】暫停領藥。

院方表示，詳情看診資訊可上醫院網站查詢，至於已經掛號卻停診的民眾，請自行預約其他門診時段看診。不便之處，敬請見諒。

復健 陽明交大 颱風

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