飛灰做水泥 宜蘭決設飛灰水洗廠

宜蘭利澤焚化廠每天處理600公噸垃圾，產出約15公噸焚化飛灰，目前採固化掩埋，縣府將在利澤焚化廠園區設飛灰水洗廠，預計2026年3月啟用。飛灰經過水洗，成為可用的水泥材料提供給水泥廠，達成資源循環。

利澤焚化廠位於五結鄉，是縣內唯一大型焚化廠，2006年啟用，環保局指出，焚化廠焚燒廢棄物產生焚化飛灰，固化後增加到24公噸，運到活化的蘇澳衛生掩埋場掩埋；掩埋場運作順暢，不過國內掩埋場趨飽和，加上焚化廠位於工業區，附近水泥廠可以接收水洗後的飛灰，決定建飛灰水洗廠。

環保局向環境部多次爭取，2022年先獲得先期規畫與環境差異分析經費核定635萬元，今年1月再獲核定設備建置費用1億1600萬元，總經費1億2235萬元，中央補助86%，縣府自籌14%；目前進入細部設計，預計明年1月開工、年底完工。

環保局表示，未來飛灰經水洗程序，分固體的水洗灰與液態的廢水，水洗灰進一步處理後提供給水泥廠，包含台灣水泥、幸福水泥、信大水泥與潤泰水泥，每年可提供約5500公噸，灰渣利用率達到100%；廢水則排放到利澤工業區汙水處理廠。

環保局長許嘉琦說，飛灰水洗廠將帶來3個面向收益，環境面可減少礦山開採，並空出掩埋場供緊急應變使用；經濟面能省下每公噸2500元的固化費、200元的清運費與2萬5000元的掩埋處理費；社會面則會增設飛灰水洗環教場域，並整合跨部會資源讓效益最大化。