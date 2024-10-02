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固樑民調有利 謝國樑團隊：專心防颱

聯合報／ 記者邱瑞杰蔡晉宇張睿廷鄭媁／連線報導
最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，另有19.68％不去投票、12.85％不知道或拒答。記者林俊良／攝影
最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，另有19.68％不去投票、12.85％不知道或拒答。記者林俊良／攝影

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，中廣前董事長趙少康昨公布民調，指不同意罷免者，遠高於同意罷免者。對此，市府發言人呂謦煒回應，「市府專心防颱，尊重調查結果」。罷免團體質疑問題設計有瑕疵，是否反映真實民意要打上問號。

趙少康說，民調顯示有22.32%同意罷免，45.15%不同意，雖然不同意罷免多於同意，仍擔心投票率會是變數。趙也說，民進黨企圖從罷樑找到破口，達成骨牌效應。

北市前市長郝龍斌說，民進黨操作目的是為削弱藍軍，裂解藍白合，想透過罷樑熱身準備明年2月罷免部分立委，重回國會過半，從該份民調來看，罷免案大概不會過，市民不認同惡罷。

罷免案成敗牽動前市長、民進黨秘書長林右昌下一步；林右昌被黨內視為新北市長可能人選，罷樑結果也影響2026年地方選舉布局。

林右昌近日連發千字文談罷樑，又同框綠委蘇巧慧高喊「贏回新北」，動作加大，與先前和罷樑團體切割態度大不同。林表示，現在離2026選舉還太遠，他擔任民進黨秘書長，想的是如何擴大民進黨執政的社會支持基礎。

綠營人士分析，林右昌要經營新北備戰2026時機未到，基隆市長罷免案成了「政治保溫」的最合適戰場。

另，原訂3日舉辦罷免案電視說明會，基隆市選委會說，因應颱風可能來襲，若當晚基隆停止上班，將改期到7日晚間7時舉行。

罷免

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