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宜蘭興建飛灰水洗廠 中央同意補助1億餘元

中央社／ 宜蘭1日電

宜蘭縣利澤焚化廠每天處理600公噸垃圾，產出約15公噸焚化飛灰，縣府規劃興建飛灰水洗廠，獲環境部核定新台幣1.2億餘元，由中央補助1億522萬餘元，預計115年4月前啟用。

宜蘭縣政府環保局指出，廢棄物循環處理整體園區內現已有利澤垃圾焚化廠、倉儲式資源再生廠（焚化底渣篩分），及廚餘再利用廠3大設施，目前均穩定操作營運中。

其中，焚化廠每天處理600公噸垃圾，產出約15公噸焚化飛灰，經水泥固化後，平均每天約有24公噸送至蘇澳衛生掩埋場掩埋，若持續每天以相同重量進場掩埋，預估5年後達飽和，縣府因此規劃在園區內興建飛灰水洗廠。

環保局表示，經縣府積極爭取經費補助，獲環境部核定第1期經費新台幣635萬元，辦理先期規劃及環境影響差異分析，現已通過環境影響評估委員會審查，環境部另已核定1億1600萬元建置費用，總經費1億2235萬元，中央補助86%，縣府自籌14%。

環保局指出，將採促參方式推動第2階段設備設置工程，預期民國115年4月焚化廠合約屆期前設置並試運轉完成啟用，屆時每天可處理約20公噸焚化飛灰，另外，建置完成後，也可將無害化的水洗飛灰作為天然砂石替代原料，每年可提供約5500公噸，供水泥業作為水泥生料使用。

台幣 環保局 環境部

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