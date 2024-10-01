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下大雨山溝洪水就灌進校園 颱風來襲基隆急裝防汛擋板導水

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市安樂區公所今天在武崙國中架設防汛擋板，防止山溝洪水灌入校園。圖／讀者提供
基隆市安樂區公所今天在武崙國中架設防汛擋板，防止山溝洪水灌入校園。圖／讀者提供

基隆市武崙國中日前因山溝的水流灌進校園，造成體育館和地下室淹水。山陀兒颱風來襲前，市府向水利署商借防汛擋板，安樂區長簡翊哲等人今天前往武崙國中安裝，導引山溝水流方向，避免又灌進校園釀災。

上月27日基隆下起大雨，武崙國中後山的山溝水量加大，校園內排水系統無法承受山溝湧出的水流，並在校園漫流，沖入體育館和地下室。

中央氣象署預測山陀兒颱風2日下午從高雄地區登陸後，往東北方向行進，3日近午從花蓮地區出海。基隆市今午仍見太陽，但隨著颱風距離越來越近，氣象署預測基隆明天上午下雨機率90%，明午後下雨機率100%。

安樂區長簡翊哲表示，因應颱風來襲，已在武崙國中體育館前堆起砂包，作為第1道防線，今天再運用水利署第10河川分署提供的防汛擋板，安裝在山溝出水口，導流到水溝。

校方計畫在斜坡排水溝下建置集水井，降低水患風險。基市府教育處說，校方已請廠商估價施作，教育處會補助，期盼能徹底解決武崙國中體育館淹水問題。

基隆市安樂區公所今天在武崙國中架設防汛擋板，防止山溝洪水灌入校園。圖／讀者提供
基隆市安樂區公所今天在武崙國中架設防汛擋板，防止山溝洪水灌入校園。圖／讀者提供
9月27日基隆下大雨，武崙國中後山的山溝水流沖入校園，造成體育館和地下室淹水。圖／讀者提供
9月27日基隆下大雨，武崙國中後山的山溝水流沖入校園，造成體育館和地下室淹水。圖／讀者提供

山陀兒颱風

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