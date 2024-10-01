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宜蘭濱海公路廢棄魚塭長雜草惹民怨 環保局稱是「水生植物」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭濱海公路沿線很多廢棄養殖池長滿蘆葦及水蠟燭，不但髒亂，還容易藏蛇或雜草漫延到道路，但這些植物被環保單位認定是有益環境生態的「水生植物」，不能比照雜草割除。記者戴永華／攝影
宜蘭濱海公路沿線很多廢棄養殖池長滿蘆葦及水蠟燭，不但髒亂，還容易藏蛇或雜草漫延到道路，但這些植物被環保單位認定是有益環境生態的「水生植物」，不能比照雜草割除。記者戴永華／攝影

宜蘭縣濱海公路兩側有很多廢棄養殖池長滿蘆葦及水蠟燭，不但髒亂，還容易藏或雜草蔓延到道路，民怨不斷，但這些植物被環保單位認定是有益環境生態的「水生植物」，不能比照雜草割除。縣環保局表示，如果有蛇可以請農政單位捕捉，若是造成髒亂，可依廢棄物清理法開罰。

沿海鄉鎮市公所最近向縣府反映蘆葦及香蒲（俗稱水蠟燭）等問題，五結鄉公所表示，濱海公路兩旁有很多廢棄養殖池，沒人管理，一再有村長抱怨廢棄魚塭「雜草」叢生，易孳生蚊蟲、蒼蠅，吸引蛇類聚集，影響居民生活。

鄉公所指出，這些看似雜草的蘆葦及香蒲，被縣環保局認定對環境有益，所以公所無法依宜蘭縣環境維護自治條例，將其認定為雜草，以致很難要求地主改善，有些還生長到道路範圍，髒亂且影響行車安全，請縣府協助與地主溝通改善。

對此，環保局長許嘉琦表示，蘆葦是生長於沼澤、河沿、海灘等濕地的植物，具有保土固堤且具有過濾泥沙的功能；水蠟燭也同樣具有淨化水質功能，是自然界中兼具生態維護的生物意義，如果已經生長到道路範圍，影響行車安全之虞，建議與地主溝通改善。

許嘉琦說，出現蛇影響居民生活的部分，因為蛇類非屬影響環境衛生的昆蟲或動物，建請洽農政單位提供防治方法或捕捉；至於長到道路影響行車安全的部分，請公所重新檢視該筆土地是否有其他容易影響環境衛生的情節，例如蘆葦及香蒲腐敗孳生蚊蟲、蒼蠅或土地上有垃圾等，可依廢棄物清理法要求地主限期改善。

宜蘭濱海公路沿線很多廢棄養殖池長滿蘆葦及水蠟燭，不但髒亂，還容易藏蛇或雜草漫延到道路，但這些植物被環保單位認定是有益環境生態的「水生植物」，不能比照雜草割除。記者戴永華／攝影
宜蘭濱海公路沿線很多廢棄養殖池長滿蘆葦及水蠟燭，不但髒亂，還容易藏蛇或雜草漫延到道路，但這些植物被環保單位認定是有益環境生態的「水生植物」，不能比照雜草割除。記者戴永華／攝影
宜蘭濱海公路沿線很多廢棄養殖池長滿蘆葦及水蠟燭，不但髒亂，還容易藏蛇或雜草漫延到道路，但這些植物被環保單位認定是有益環境生態的「水生植物」，不能比照雜草割除。記者戴永華／攝影
宜蘭濱海公路沿線很多廢棄養殖池長滿蘆葦及水蠟燭，不但髒亂，還容易藏蛇或雜草漫延到道路，但這些植物被環保單位認定是有益環境生態的「水生植物」，不能比照雜草割除。記者戴永華／攝影

廢棄物 環保局長

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