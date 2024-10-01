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民調數字見利多 謝國樑團隊：專心防颱、尊重調查結果

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
山陀兒颱風來襲前，基隆市長謝國樑（中）全力投入防災準備工作。聯合報系資料照片
山陀兒颱風來襲前，基隆市長謝國樑（中）全力投入防災準備工作。聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，中廣前董事長趙少康今公布民調數字，指不同意罷免者，遠高於同意罷免者。面對這項「利多」資訊，基隆市政府發言人呂謦煒僅回應，「市府專心防颱，尊重調查結果。」

中廣委託蓋洛普在9月27日至29日進行民調，不同意罷免謝國樑的人占45.15%，高於同意罷謝的22.32%。這次民調有效樣本數1079份，在95%信賴水準，抽樣誤差為±2.98%。

趙少康說，雖然不同意高於同意，但現在颱風來了，謝國樑每天忙於災情，投票率仍是大家擔心的事。民進黨企圖從罷樑找到破口達成骨牌效應，選民應該用選票否決這場邪惡罷免。

基隆日前發生淹水災情，山陀兒颱風又即將來襲，謝國樑團隊近期全力投入防災作業，對於中廣公布的民調結果，強調專心防颱，尊重調查結果，沒有進一步評論。

發動連署罷免謝國樑的「山海公民拆樑行動」，則是質疑民調問題設計有明顯瑕疵，調查對象多為偏向國民黨的人群，問卷效力與可信度令人懷疑，是否可反映真實民意，需要打上一個問號。

民調 罷免 謝國樑

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