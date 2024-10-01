蘇花和仁到崇德段搶通下午3時放行2小時 中橫持續管制

山陀兒颱風外圍環流帶來豪雨，花蓮聯外公路多處土石流、零星落石災情。公路單位持續搶修，其中台9線蘇花公路蘇澳到和平段清晨7時解除預警性封路，和仁到崇德段預定下午3時搶通放行，傍晚5時後預警性封閉；台8線中橫公路關原至太魯閣口風險仍高，維持預警性封路管制。

公路局東區養護分局南澳工務段表示，台9線蘇花公路及台9丁線，因連日數度短時強降雨，多處零星落石或土石流。今天清晨雨勢稍歇後，立即辦理全線巡查及搶修，上午7時蘇澳到和平段已經恢復。

至於崇德到和仁段（154.8K~165.7K），因為164.5k處土石流，坍方量超過5000立方公尺，阻斷雙向交通，已加派人員機具趕工搶修，預計下午3時搶通開放通行，考量入夜後強降雨機率提高，且公路上方高位邊坡不穩定，下午5時後只出不進，晚間6時起和仁到崇德段將再次預警性封閉，明天視颱風影響程度再公告恢復通行時間。

中橫公路東段也因風雨多處落石、土石流坍滑，太魯閣工務段表示，天祥至閣口路段，因0403震後邊坡受損脆弱且較不穩定，九曲洞東口有邊坡泥瀑夾雜落石，錐麓到靳珩路段也有持續性的岩屑間歇性掉落，長春祠至溪畔路段沿線多處邊坡滑坍，還在搶災清坍，關原至太魯閣口路段仍維持預警性封路管制，若在地住民、業者有緊急需求，會視個案狀況協助戒護放行。

公路局提醒，颱風、豪雨過後山區道路邊坡仍存有不穩定的高風險，易發生坍方、落石，路況難掌握，若無必要請避免進入山區道路。