宜蘭公費流感與新冠疫苗開打了「左流感、右新冠」雙重保護力

公費流感疫苗及新冠JN.1疫苗於10月1日起同時開打，宜蘭目前有89家合約院所可提供流感疫苗接種服務，61家合約院所可提供新冠JN.1疫苗接種服務，縣衛生局10月份在各鄉鎮市已安排214場次社區服務，民眾可就近前往接種疫苗。

宜蘭宣導「左流感、右新冠」具有雙重保護力，縣長林姿妙今天在疫苗開打第一天，前往慈安寺關心長者疫苗接種狀況，感謝第一線醫護人員辛苦，呼籲符合疫苗接種資格的鄉親把握時間，及早接種，保護自己，也保護家人及其他人健康。

針對校園方面，縣府已規畫校園集中施打共100多場次，各校教職員工及所屬志工可以在學校施打；針對學生部分，會由合約醫療院所第一次入校先進行流感疫苗接種，第二次再入校接種新冠JN.1疫苗，請家長在接到校方通知後填寫意願書，讓孩子在校完成接種。

衛生局表示，公費流感疫苗10月起分二階段開打，第一階段施打對象包括65歲以上長者、安養及長照機構受照顧者及所屬工作人員、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員及居家托育人員、滿6個月以上至學齡前幼兒及國小、國中、高中、五專1至3年級學生、醫事及衛生防疫相關人員、以及禽畜相關及動物防疫相關人員等；第二階段11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病的成人接受疫苗注射。

至次新冠JN.1疫苗，開放年滿6個月以上民眾皆可接種，只需距離上一劑新冠疫苗或確診滿84天即可施打。

衛生局長徐迺維說，65歲以上長者及符合第一階段施打民眾可「左手接種流感疫苗，右手施打新冠JN.1疫苗」，這兩種疫苗同時接種，或間隔任何時間都可以接種，節省民眾時間並能有更周全的保護力。