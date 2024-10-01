每天15公噸飛灰再製水泥 宜蘭利澤焚化廠將設飛灰水洗廠

宜蘭利澤焚化廠每天處理600公噸垃圾，產出約15公噸的焚化飛灰，目前採用固化後掩埋，縣府推動飛灰再利用，獲環境部核定1.2億元，將在利澤焚化廠園區增設飛灰水洗廠，預計2026年3月啟用。飛灰經過水洗，會成為可用的水泥材料提供給水泥廠，達成資源循環。

利澤焚化廠位於五結鄉，是縣內唯一的大型焚化廠，2006年啟用。焚化廠園區目前有4座建築，利澤焚化廠每日可焚化600公噸廢棄物，底渣篩分廠每日可篩分150公噸底渣，廚餘再利用廠每日可處理20公噸廚餘，以及宜蘭縣府環保局本部。

環保局指出，焚化廠焚燒廢棄物產生焚化飛灰，每日約有15公噸，固化後增加到24公噸，運到活化的蘇澳衛生掩埋場掩埋；目前評估掩埋廠運作順暢，不過國內掩埋場越趨飽和，加上焚化廠位於工業區，附近有水泥廠可以接收水洗後的飛灰，決定興建飛灰水洗廠。

環保局向環境部多次爭取，2022年先獲得先期規畫與環境差異分析的經費核定635萬元，今年1月再獲核定設備建置費用1億1600萬元，總經費1億2235萬元，中央補助86%，縣府自籌14%；目前進入細部設計階段，預計明年1月開工，年底完工，2026年3月啟用。

環保局表示，未來焚化飛灰將經過水洗程序，分為固體的水洗灰與液態的廢水，水洗灰進一步處理後提供給水泥廠，包含台灣水泥、幸福水泥、信大水泥與潤泰水泥，每年可提供約5500公噸，灰渣利用率達到100%；廢水則排放到利澤工業區汙水處理廠。