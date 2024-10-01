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山陀兒颱風有機會從宜蘭出海 南澳鄉19人撤離
山陀兒颱風直撲台灣，宜蘭縣政府昨天災害防治中心二級開設。原本各項情資研判颱風將從花蓮出海，近日部分情資研判改由宜蘭出海，預計2日下半日到3日上半日對宜蘭影響最劇烈；目前縣府已撤離南澳鄉19人，包含碧候村10人與澳花村9人。
縣長林姿妙今天上午主持災害應變中心第一次工作會議，國軍六軍團副指揮官中將連志威、消防局長徐松奕與各局處首長出席。林姿妙裁示，各機關做好防颱準備，包含河川防汛、各重要道路聯通、易成為孤島區域的民眾撤離、防災資源整備等等。
銘傳大學團隊報告，從各項情資研判，山陀兒有80到90%的機率會經過宜蘭，稍早的情資推測颱風將從花蓮出海，較新的情資則有部分推測從宜蘭出海，目前還沒有定論；明天下半天、後天上半天對宜蘭影響最居列，預估颱風經過的5天，平地降雨400到600毫米，山區500到800毫米。
銘傳大學團隊指出，目前各地海象尚未傳出長浪、巨浪，10月3日颱風接近出海時有機會大浪轉巨浪，各船舶泊港請繫緊纜繩；土石流預估會有黃色警戒，南澳鄉是熱區，蘇澳、大同、南澳坡地曾發生災情，須防範二次災害；羅東、蘇澳、壯圍、冬山、五結、壯圍、礁溪沿海及低窪地區，須小心淹水。
民政處表示，目前全縣19人撤離，包含碧候村10人依親，澳花村9人到南澳鄉公所；澳花村9人皆是洗腎患者，羅東聖母醫院醫護人員已進駐鄉公所。環保局配送消毒藥2000公升至各公所，供災後使用；水資處表示各防汛工作皆整備完成。
海巡署出動巡防艇與人車預備，並勸離觀浪民眾與釣客，截至今天上午7時勸離23車139人。陸軍六軍團蘭陽指揮部上午6時半預置兵力點，共計7處176人，隨時待命投入救災。
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